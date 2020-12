Le chaudron de tout de Tasha: la nouvelle extension des règles de D&D ajoute une multitude d’objets magiques (Pt 11)

Le chaudron de tout de Tasha est le nouveau livre le plus populaire de D&D, et les joueurs du monde entier ont salué l’occasion de jeter un coup d’œil au contenu. L’expansion de WOTC ajoute de nouvelles sous-classes, des objets magiques, des exploits et plus encore!

L’article précédent de cette série est un excellent endroit à visiter si vous avez besoin de rattraper notre retard. L’article ci-dessous couvrira l’emblème du gardien, le traité fulminant et les objets magiques Prime de Heartweaver.

Emblème de gardien

Objet merveilleux (symbole sacré), rare (nécessite une harmonisation par un clerc ou un paladin)

Cet emblème est le symbole d’une divinité ou d’une tradition spirituelle. En tant qu’action, vous pouvez attacher l’emblème à une armure ou un bouclier ou l’enlever. L’emblème a 3 charges. Lorsque vous ou une créature que vous pouvez voir à moins de 9 mètres de vous subissez un coup critique alors que vous portez l’armure ou que vous maniez le bouclier qui porte l’emblème, vous pouvez utiliser votre réaction pour dépenser 1 charge pour transformer le coup critique en un coup normal. frappez à la place. L’emblème récupère toutes les charges dépensées quotidiennement à l’aube.

Traité fulminant

Objet merveilleux, rare (nécessite une harmonisation par un sorcier)

Ce grimoire épais et brûlé sent la fumée et l’ozone, et des étincelles d’énergie crépitent le long des bords de ses pages. Une fois trouvé, le livre contient les sorts suivants: contingence, boule de feu, rafale de vent, minuscule hutte de Leomund, missile magique, onde de tonnerre et mur de force. Il fonctionne comme un grimoire pour vous. Pendant que vous tenez le livre, vous pouvez l’utiliser comme cible de lancement de sorts pour vos sorts d’assistant. Le livre a 3 charges, et il récupère 1d3 charges dépensées quotidiennement à l’aube. Vous pouvez utiliser les charges des manières suivantes tout en le maintenant:

Si vous passez 1 minute à étudier le livre, vous pouvez dépenser 1 charge pour remplacer l’un de vos sorts de sorcier préparés par un sort différent dans le livre. Le nouveau sortilège doit être de l’école d’évocation. Lorsqu’une créature que vous pouvez voir subit des blessures d’un sort d’évocation que vous lancez, vous pouvez utiliser votre réaction et dépenser 1 charge pour infliger 2d6 blessures de force supplémentaires à la créature et la frapper à terre si elle est grande ou plus petite.

Apprêt de Heartweaver

Objet merveilleux, rare (nécessite une harmonisation par un sorcier)

Ce livre vierge sent faiblement un parfum aléatoire que vous trouvez agréable. Une fois trouvé, le livre contient les sorts suivants: antipathie / sympathie, charmer la personne, dominer la personne, captiver, modèle hypnotique, modifier la mémoire et suggestion. Il fonctionne comme un grimoire pour vous. Pendant que vous tenez le livre, vous pouvez l’utiliser comme cible de lancement de sorts pour vos sorts d’assistant. Le livre a 3 charges, et il récupère ld3 charges dépensées quotidiennement à l’aube. Vous pouvez utiliser les charges des manières suivantes tout en le maintenant:

Si vous passez 1 minute à étudier le livre, vous pouvez dépenser 1 charge pour remplacer l’un de vos sorts de sorcier préparés par un sort différent dans le livre. Le nouveau sort doit être de l’école d’enchantement. Lorsque vous lancez un sort d’enchantement, vous pouvez dépenser 1 charge pour imposer un désavantage au premier jet de sauvegarde qu’une cible effectue contre le sort.

