Jesy Nelson était dans 2 films énormes avant de rejoindre Little Mix; Va-t-elle retourner au théâtre?

C’est un triste jour pour les fans de Little Mix. Jesy Nelson a officiellement annoncé qu’elle avait pris la décision de quitter le groupe après près d’une décennie. Naturellement, les fans ont du mal à accepter la décision de Nelson compte tenu de la chimie incroyable qu’elle a avec ses anciens camarades de groupe. Mais pourquoi Nelson a-t-il décidé de se séparer du groupe et quel sera son cheminement de carrière maintenant qu’elle n’est plus membre de Little Mix?

Jesy Nelson et Little Mix | Neil Mockford / GC Images

Le 14 décembre 2020, Nelson a publié une déclaration sur les réseaux sociaux faisant savoir à ses fans qu’elle quittait Little Mix. Citant sa gratitude pour ses expériences et ses anciens camarades de groupe, Nelson a remercié tous ses fans et supporters. Cependant, elle a également partagé qu’elle s’était engagée à s’éloigner des pressions que le fait d’être dans un groupe de filles l’a amenée et à se réengager pour son propre bonheur.

Jesy Nelson quitte officiellement Little Mix

« La vérité est que le fait d’être récemment dans le groupe a vraiment eu un impact sur ma santé mentale », a écrit Nelson dans une partie de sa déclaration. «Je trouve très difficile d’être dans un groupe de filles et de répondre aux attentes. Il arrive un moment dans la vie où nous devons réinvestir dans la prise en charge de nous-mêmes plutôt que de nous concentrer à rendre les autres heureux, et j’ai le sentiment que le moment est venu de commencer ce processus.

Après 9 années incroyables ensemble, Jesy a pris la décision de quitter Little Mix. C’est une période incroyablement triste pour nous tous, mais nous soutenons pleinement Jesy. – Petit mélange (@LittleMix) 14 décembre 2020

Naturellement, les fans ont été choqués par la décision de Nelson. Mais beaucoup d’entre eux ont également fait tout leur possible pour lui montrer son soutien. Certains fans spéculent déjà sur ce que sera sa prochaine carrière et promettent leur soutien continu. Comme Nelson était acteur avant de rejoindre Little Mix, certains fans se demandent si elle reviendra sur grand écran. En fait, Nelson a déjà deux crédits impressionnants sur son CV d’acteur, alors poursuivre une carrière d’acteur ne serait pas si compliqué.

La star de ‘Odd One Out’ était dans ‘Harry Potter’ et un autre énorme film avant de rejoindre Little Mix

Alors que Nelson est connue pour sa voix chantante distinctive, elle a également eu des camées dans deux films majeurs. Bonjour Magazine! a rapporté que dans une interview avec une station de radio australienne, Nelson a révélé qu’elle avait des camées dans les deux À propos d’un garçon (avec Hugh Grant) et Harry Potter et la coupe de feu. De plus, au début de Little Mix, Nelson a également déclaré qu’elle adorerait faire plus d’acteur.

Mais Nelson reviendra-t-il réellement au théâtre? À l’heure actuelle, il semble que la chanteuse se concentre, à juste titre, sur sa santé mentale. Cependant, sa déclaration indique également qu’elle est prête pour un nouveau chapitre, de sorte que les fans ne décident pas entièrement d’agir quelque part sur la route. «Je dois passer du temps avec les gens que j’aime, faire des choses qui me rendent heureux», a expliqué Nelson à ses Mixers. «Je suis prêt à ouvrir un nouveau chapitre de ma vie – je ne sais pas à quoi cela va ressembler en ce moment, mais j’espère que vous serez toujours là pour me soutenir.

Nelson poursuivra-t-il une carrière d’acteur?

Nelson semble certainement avoir le soutien de ses fans et de ses anciens camarades du groupe Little Mix. Que l’avenir de Nelson soit dans le jeu d’acteur ou complètement hors des projecteurs, nous sommes sûrs que ses partisans lui souhaiteront bonne chance quelle que soit sa prochaine entreprise.