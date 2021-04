"L’attaque des Titans" révèle la nature d’Eren en tant que méchant

L’attaque des Titans a révélé la vraie raison pour laquelle Eren Jaeger a choisi d’être un méchant dans le dernier chapitre de la série. Le dernier arc de la série a considérablement changé le scénario alors qu’Eren Jaeger est passé du statut de protagoniste principal de la série à son principal antagoniste.

Après avoir déverrouillé la capacité du Attaquer le Titan Pour regarder en arrière à la fois le passé et l’avenir en même temps, Eren a décidé d’aller de l’avant avec un plan qu’il avait mis au point avec Zeke pour contrôler le pouvoir de la Fondateur de Titan et détruisez le monde.

Cette décision est apparemment venue de nulle part, et cela est devenu encore plus déroutant en raison de la froideur soudaine d’Eren envers ma maison et le reste de ses amis. Mais avec le dernier chapitre de la série disant au revoir à Eren, il a pu avoir une conversation Armin dans lequel il a pu expliquer pourquoi il est devenu un méchant en premier lieu.

Eren a expliqué que sa dernière torsion du talon était un acte qu’il avait accompli pour «sauver» les autres en les faisant renverser et sauver le monde. Ce n’est pas exactement la vénération ordonnée que ses actions méritent dans l’arc final, et cela ne correspond certainement pas à toute la violence qu’il a commise dans le reste du monde.

Eren Jaeger formé un plan pour anéantir 80% de la population avec le grondement pour empêcher d’autres pays de riposter pendant un certain temps, et qu’il y avait un besoin plus profond de libérer Ymir de ses propres attachements au monde.

La clé pour amener Eren à effectuer ses actions était Mikasa, donc Eren avait fait de son mieux pour amener Mikasa au point où elle le tuerait à la fin.