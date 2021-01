L’astuce pour pouvoir écouter la radio FM de votre mobile à l’aide d’un casque Bluetooth

Babymoov Ecoute-BB BABYMOOV YOO See A014414

Gardez l'esprit tranquille en choisissant l'Écoute-Bébé BABYMOOV YOO See A014414, un babyphone moderne grâce auquel vous aurez toujours l'oreille et l'oeil sur votre nouveau-né. Simple et complet Parfait pour surveiller bébé en toute simplicité, l'Écoute-Bébé BABYMOOV YOO See A014414 est équipé d'un menu " un