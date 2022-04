Séries / films : les œuvres le plus visionnées sur Netflix la semaine dernière

Une nouvelle semaine a commencé pour Netflix et nous savons donc déjà ce qui a été le plus visionné ces derniers jours en Espagne, en Argentine et au Mexique.

Le catalogue de Netflix C’était à nouveau engageant, divertissant et dramatique. C’est qu’après un 2020 sans pouvoir faire de publications adéquates et un 2021 qui relève à peine la tête, il semble qu’en ce 2022 la plateforme ait décidé de faire toutes ses sorties. Ce qui, bien sûr, était flatteur pour le géant du streaming étant donné que ses dernières sorties ont été un succès complet dans le monde entier.

Les téléspectateurs de Netflix ils ont trouvé des films et des séries qu’ils ont adorés, en plus du retour de quelques fictions tant attendues comme La Chronique des Bridgerton. Cependant, il convient de noter que dans certains pays, les utilisateurs ont une préférence pour les films de fiction ou les longs métrages. C’est plus, les nouvelles statistiques du service à la demande ont révélé ce qui a été le plus joué en Argentine, en Espagne et au Mexique la semaine dernière.

Les plus joués sur Netflix la semaine dernière :

Les statistiques de Netflix sont très variées au fil des semaines. Comme l’a rapporté la plateforme lors du lancement de sa page TOP 10, leur décompte considère ce qui a été le plus relus du mardi au dimanche. Certaines productions continuent cependant d’enthousiasmer des spectateurs et c’est pourquoi elles restent très bien positionnées dans le classement. De plus, il convient de noter que la liste est divisée entre les films et séries anglophones et non anglophones.

Il faut cependant aussi tenir compte de la division par pays. D’un côté, il y a le TOP 10 mondial qui montre le nombre d’heures de lecture de chaque production, tandis que celui de chaque pays ne montre que les semaines où il a été dans le classement. Cependant, les deux créations originales de Netflix qui ont le plus séduit les utilisateurs la semaine dernière ne fait aucun doute.

Il s’agit d’une série et d’un film. Selon les statistiques mondiales, celui qui a reçu le plus de relectures est L’Effet grêlon avec un total de 24 280 000 heures vues en une semaine seulement. Ce pourcentage l’a fait dépasser Adam à travers le temps qui mène la liste des films de langue anglaise et compte quatre semaines dans le top 10, mais ne compte que 17 720 000 heures de reproduction.

En revanche, en termes de fictions, la plus revisionnée est, sans aucun doute, la deuxième saison de La Chronique des Bridgerton. Les nouveaux épisodes de la série Shonda Rhimes sont déjà dans le top 10 depuis deux semaines avec 251 740 000 vues et se positionne comme le plus choisi au monde. En d’autres termes, cela signifie que tant au Mexique qu’en Espagne et en Argentine, les téléspectateurs ont choisi La Chronique des Bridgerton et L’Effet grêlon comme leurs productions préférées de la semaine dernière.

