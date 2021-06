La version surprise PS5 de CrossCode est maintenant disponible

À la surprise de beaucoup, CrossCode a eu droit à une version native PlayStation 5 qui est disponible dès maintenant. Rendez-vous sur le PS Store et vous pourrez acheter l’édition de génération actuelle pour 15,99 €/19,99 €, mais les détails concrets sont très rares au moment de la rédaction. Ce que les fans ont compris, c’est que le jeu propose une mise à niveau gratuite de PS4 à PS5, mais vous ne pourrez pas transférer votre sauvegarde entre les deux consoles. Le téléchargement ne fait également que 569 Mo, ce qui est un peu fou si l’on considère que la version PS4 est de 3,29 Go.

Bien que cela n’ait pas encore été confirmé, la version Xbox Series X de CrossCode fonctionne jusqu’à 120 images par seconde, de sorte que la fonctionnalité est susceptible de s’appliquer également à la PS5. Nous mettrons à jour cet article une fois que nous aurons plus d’informations. Et si vous aimez le jeu de base sur PS4 ou via cette version mise à jour, il y a du DLC en route cet été. Intitulé A New Home, il ajoutera un nouveau donjon et « de nouveaux ennemis, des combats de boss et des morceaux de musique à apprécier ». On dit qu’il contient huit à 10 heures de contenu.

Allez-vous découvrir CrossCode sur PS5 ? Faites-nous savoir dans les commentaires ci-dessous.