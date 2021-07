La valeur nette de Lil Uzi révélée alors que le rappeur implante un diamant de 24 millions de dollars dans le front

Le rappeur américain Lil Uzi Vert vient de se faire implanter son célèbre diamant rose de 24 millions de dollars (17,4 millions de livres sterling) dans son front. Il l’avait enlevé le mois dernier, mais il est maintenant de retour avec un tout nouveau tatouage sur la langue pour l’accompagner.

Le rappeur l’aurait arboré à Rolling Loud Miami ce week-end.

Lorsqu’il l’a fait pour la première fois en février, les gens pensaient que le musicien plaisantait, et ses fans ont été choqués et étonnés qu’il soit allé jusqu’au bout.

Le diamant de 24 millions de dollars de Lil Uzy Vert implanté dans son front. (Crédit : Instagram/@liluzyvert)

On dit que la pierre précieuse vaut plus que ses maisons et ses voitures à 24 millions de dollars, et LUV a effectué des paiements vers la pierre depuis qu’il l’a vue pour la première fois en 2017.

La pièce unique de bling a été montée par le joaillier new-yorkais Eliantte & Co, spécialisé dans les pièces sur mesure pour les célébrités. Les bijoutiers étaient à l’origine du diamant facial de Young Thug en 2016, mais une implantation frontale était une première pour eux.

Le diamant de Lil Uzi est-il sûr ?

Depuis qu’ils ont le piercing unique, les fans se demandent à quel point il est sûr d’avoir un piercing aussi grand et complexe si près du cerveau. Mais parler à Pierre roulante plus tôt cette année, Simon Bebaev, porte-parole d’Eliantte & Co, a déclaré qu’en fait, « c’est aussi sûr que n’importe quel autre piercing ».

« Tant que vous l’entretenez bien et que vous avez un bon entretien, c’est parfaitement bien », a-t-il déclaré.

« Nous nous sommes assurés qu’avant de faire quoi que ce soit, Uzi fasse venir quelqu’un pour consulter sur tout. Nous ne l’avons pas fait au hasard. »

Le diamant de Lil Uzi est-il en sécurité ?

Mis à part les risques pour la santé, si vous portez une pierre de 24 millions de dollars sur votre visage, vous voulez savoir qu’elle ne va nulle part, alors comment cela fonctionne-t-il ?

« Dans le monde de la modification corporelle, ils font généralement tout en acier inoxydable ou en acier de qualité chirurgicale. Mais dans notre cas, nous avons tout fait avec des métaux précieux », a expliqué Bebaev.

Lil Uzy Vert a retiré son diamant au front rose en juin 2021 (Crédit : Instagram/liluzivert)

« Nous avons conçu un support spécifique qui se clipse et se verrouille en place. Il y a tout un mécanisme impliqué, ce n’est pas un perçage standard. Une pièce et une pièce spécifiques ont toutes deux été conçues avec une précision millimétrique pour que cela lui soit appliqué. »

Donc c’est assez sûr là-bas.

Quelle est la valeur nette de Lil Uzi en 2021 ?

Avec un tel bijou sur son front, les fans se demandent ce que vaut le rappeur de Philadelphie. Mais le résultat peut vous surprendre.