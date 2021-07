Tout ce que nous savons sur Ant-Man et la Guêpe : Quantumanie !

Le directeur Roseau de Peyton utilisé ses réseaux sociaux pour confirmer le début de la photographie principale de Ant-Man et la Guêpe : Quantumanie. Le message est accompagné de l’image mignonne de l’animal en peluche qui Scott Lang a donné sa fille dans le premier film du héros de la MCU. Cette nouvelle entrée de Univers Marvel est pertinent si l’on prend en compte l’antagoniste du film : Kang, interpreté par Jonathan Majors.

La fin de la série Loki introduit une variante de Kang qui a averti le Dieu de la tromperie sur ses autres versions, dans ce cas, L’homme fourmi il croisera sûrement son chemin avec un Kang plus disposé à conquérir.

Ant-Man 3 a commencé le tournage

Le casting du film aura une nouveauté : Catherine Newton donnera vie à Cassie Lang après Emma Fuhrmann faire de même avec le personnage dans Avengers : Fin de partie. Mentionné Jonathan Majors sera Kang le conquérant Oui Paul Rudd reviendra comme Scott Lang. Evangeline Lilly comme Hope Van Dyne, Michael Douglas comme Hank Pym et Michelle Pfeiffer comme Janet Van Dyne.







Une rumeur sur Internet indiquait que cette fois Cassie Lang pourrait devenir un héros. Il existe deux alternatives pour le personnage : Stature ou Stinger. Dans les deux cas, elle peut varier sa taille. Ferez-vous équipe avec la version jeune de Kang? Dans les romans graphiques, garçon de fer c’est un jeune homme Kang essayant d’éviter son destin de conquérant. Ensemble, vont-ils fonder les Young Avengers dans Ant-Man 3 ? La possibilité a sonné fort sur le net.

Le film sortira en février 2023 Cela donnera au réalisateur et à son équipe le temps de bien travailler sur la post-production qui est si importante dans des projets de cette envergure. Surtout dans ce cas, vous utiliserez la technologie nouvelle et révolutionnaire Le volume qui a déjà été vu dans Le Mandalorien et utilisera également Thor : Amour et Tonnerre.

Il s’est passé beaucoup de choses dans le Univers cinématographique Marvel depuis le début de L’homme fourmi. La vérité est que le héros était une pièce importante dans le Saga de l’infini et tout indique que ce troisième volet du personnage sera aussi d’une importance vitale pour l’avenir de la MCU. Attentif!