La peau de surfeur d’argent de Fortnite vient d’être mise en ligne dans un tout nouveau pack de magasin

Fortnite Épique

Eh bien, si vous pensiez que huit héros suffiraient pour la grande saison Marvel de Fortnite, nous allons en effet en avoir une foule de futurs, semble-t-il. Bien que nous ayons eu des indices sur l’arrivée future de Black Panther (ce qui est évidemment maintenant une situation très compliquée comme je l’ai discuté plus tôt), ce soir, nous avons notre premier passe non-combat Marvel Skin dans Silver Surfer.

Combien cela vous coûtera-t-il?

Vous pouvez acheter Silver Surfer pour 1500 V-bucks (~ 15 €)

Mais bien sûr, vous voudrez la planche de surf réelle comme planeur pour 800 V-bucks (~ 8 €)

Et puis vous pouvez lui obtenir une pioche en argent ultra-simpliste pour 800 V-bucks (~ 8 €)

Mais il y a un paquet pour tout cela (et un backbling “Herald’s Star” qui vient avec la peau) pour 2200 V-bucks, donc 22 €, vous économisant un peu d’argent.

Fortnite Épique

Silver Surfer représente encore une fois, Fortnite étant capable de tirer à peu près tout La propriété Marvel qu’il veut, étant donné que nous avons des héros couvrant les X-Men, Avengers, Fantastic Four et Guardians of the Galaxy, tous deux actuellement dans le MCU et pas encore dans le MCU.

Étant donné que Galactus est le grand méchant de cette saison, il est logique que Silver Surfer fasse également partie de cette saison dans une certaine mesure, étant donné à quel point les personnages sont entrelacés. Nous n’avons pas vu Silver Surfer sur le grand écran depuis qu’il était dans la suite de Fantastic Four portant son nom, Rise of the Silver Surfer, en 2007. Vous savez qui a fait sa voix? Vous n’allez pas deviner. Laurence Fishburne! Morpheus lui-même. Qui savait?

Il va de soi que Silver Surfer réapparaîtra probablement dans le MCU si la phase suivante s’appuie vraiment sur Galactus comme un gros problème selon la rumeur. Mais pour l’instant, nous le voyons juste à Fortnite, et vous pouvez le chercher ce soir si vous le souhaitez.

Fortnite Épique

Je dirai que c’est une peau très cool et que l’animation d’invocation de planche de surf pour le planeur est vraiment pertinente. C’est aussi, hilarante, à peu près le premier skin Fortnite «nu» du jeu, comme vous pouvez le voir, chaque centimètre de sa forme argentée, surtout par derrière, mais non, rien devant (bien sûr).

Je serai curieux de voir combien de peaux Marvel ils sortiront d’ici la fin de la saison. À 22 € le forfait, il pourrait facilement y avoir plus de 100 € à venir s’ils concluent un accord pour un gros transport. Mais nous devrons attendre et voir ce qui va suivre.

Suivez-moi sur Twitter, Youtube et Instagram. Ramasse mes romans de science-fiction Herokiller et Herokiller 2, et lisez ma première série, La trilogie Earthborn, qui est également sur livre audio.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂