Plus de 2,2 millions de tricheurs bannis de “ PUBG Mobile ” en une semaine

Tencent a révélé que plus de 2,2 millions de comptes ont été bannis de PUBG Mobile pour tricherie, avec 1,4 million d’appareils interdits, au cours de la semaine dernière.

La nouvelle a été diffusée via un tweet du compte PUBG Mobile, qui a révélé qu’entre le 20 août et le 27 août, l’équipe de PUBG Mobile a interdit 2273152 comptes, avec 1424854 appareils interdits de manière permanente, ce qui signifie qu’un joueur n’est pas en mesure de jouer au jeu à ce sujet. appareil plus jamais.

Les chiffres sont franchement étonnants. PUBG Mobile est un jeu extrêmement populaire dans le monde entier, en particulier en Asie où le jeu mobile est une industrie beaucoup plus importante qu’en Occident, mais interdire plus de deux millions de comptes en une semaine semble incroyable.

Sans surprise, les astuces les plus courantes utilisées dans PUBG mobile concernent la possibilité de voir les ennemis et de les viser automatiquement. Le message d’annonce des interdictions a révélé que 32% des tricheurs étaient interdits pour les tricheurs de vision aux rayons X et 27% pour les tricheurs à visée automatique.

Ces deux types de triche offriront évidemment un énorme avantage, mais ils peuvent parfois être difficiles à repérer. Une personne ayant une vision aux rayons X aurait pu vous entendre bouger et savoir où vous vous trouvez ou déterminer votre position d’une autre manière. Et quelqu’un avec une visée automatique pourrait simplement avoir des réactions et des compétences incroyables. Parfois, ils peuvent être évidents à repérer, mais la plupart du temps, ce n’est pas totalement clair, ce qui suggère peut-être pourquoi ils sont les types de triche les plus populaires.

L’autre type de triche commun était une triche de vitesse, qui augmente la vitesse de votre personnage. C’est assez utile lorsque le cercle se rapproche, et bien sûr, vous rend beaucoup plus difficile à tirer, mais les astuces de vitesse sont assez difficiles à cacher, vous pouvez donc vous attendre à être signalé par plus de joueurs. 12% des tricheurs ont été interdits pour cela, les 22% restants étant simplement classés comme d’autres types de tricheurs.

Le message de l’équipe de développement de PUBG Mobile a indiqué qu’un meilleur logiciel anti-triche arriverait bientôt, très probablement dans la prochaine mise à jour majeure qui devrait être lancée début septembre. Espérons que ces améliorations anti-triche réduiront le nombre de tricheurs dans le jeu, ce qui pose un gros problème depuis un certain temps dans PUBG Mobile. Récemment, un certain nombre de joueurs participant aux meilleurs tournois e-sport utilisaient des astuces, provoquant l’indignation de la communauté compétitive.

