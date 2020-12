Ce filament intergalactique mesure 50 millions d’années-lumière, le plus long que nous ayons jamais vu

Une image optique du système Abell 3391/95 où les scientifiques ont repéré le plus long filament jamais observé. (Crédit d’image: Reiprich et al., Astronomie et astrophysique)

Des fils extraordinairement longs de gaz chaud connus sous le nom de filaments intergalactiques connectent et entourent les galaxies et les amas de galaxies à travers le cosmos – et les scientifiques viennent de découvrir le plus long à ce jour.

les filaments intergalactiques forment une toile cosmique qui s’étend à travers l’univers observable. Au sein de cette structure, les galaxies sont disposées en forme de toile, reliées par et entourées par ces filaments.

Selon des recherches antérieures, après que le Big Bang ait relancé notre univers il y a 13,8 milliards d’années, une grande partie de l’hydrogène gazeux qui compose la matière connue dans l’univers s’est effondrée en feuilles, qui se sont encore éclatées en longs filaments serpentants.

En relation: L’univers: du Big Bang à maintenant en 10 étapes faciles

Maintenant, des scientifiques dirigés par des chercheurs de l’Université de Bonn en Allemagne ont observé le filament le plus long jamais trouvé. Le fil de gaz s’étend sur 50 millions d’années-lumière, et sa structure s’aligne sur les prévisions faites par des simulations informatiques que les chercheurs ont trouvées, selon une déclaration publié par l’Université de Bonn.

« Selon les calculs, plus de la moitié des matière baryonique dans notre univers est contenu dans ces filaments – c’est la forme de matière dont les étoiles et les planètes sont composées, tout comme nous-mêmes », a déclaré l’auteur principal de l’étude Thomas Reiprich, professeur à l’Institut Argelander pour l’astronomie de l’Université de Bonn. dans la même déclaration.

Parce que les filaments s’étirent jusqu’à présent, les particules qui les composent sont très étalées, ce qui les rend extrêmement difficiles à repérer. Cependant, Reiprich et ses collègues ont pu rendre le gaz complètement visible pour la première fois, en utilisant le télescope spatial eROSITA, un télescope à rayons X construit par l’Institut Max Planck pour la physique extraterrestre en Allemagne, selon le communiqué.

« eROSITA dispose de détecteurs très sensibles pour le type de rayonnement X qui émane du gaz dans les filaments », a déclaré Reiprich à propos des observations. « Il dispose également d’un large champ de vision – comme un objectif grand angle, il capture une partie relativement importante du ciel en une seule mesure et à une très haute résolution. » Ces aspects du télescope spatial permettent aux chercheurs de prendre des images détaillées d’objets énormes comme les filaments, et ce, relativement rapidement.

Sur la droite se trouve l’image eROSITA, avec une simulation informatique pour comparaison sur la gauche. (Crédit d’image: Reiprich et al., Space Science Reviews, 177, 195; à droite)

L’équipe a étudié Abell 3391/95 – un système de trois amas de galaxies à 700 millions d’années-lumière de la Terre. Les images prises à l’aide d’eROSITA montrent les amas et les galaxies individuelles mouchetant le système, mais, peut-être encore plus étonnant, elles montrent les vrilles qui relient les galaxies et les amas, le filament entier s’étendant sur 50 millions d’années-lumière.

Cependant, bien qu’il s’agisse du filament le plus long jamais observé, les chercheurs pensent qu’il pourrait être encore plus long que la section vue dans les images, selon le communiqué.

« Nous avons comparé nos observations avec les résultats d’une simulation qui reconstruit l’évolution de l’univers », a déclaré Reiprich. «Les images eROSITA sont étonnamment similaires aux graphiques générés par ordinateur. Cela suggère que le modèle standard largement accepté pour l’évolution de l’univers est correct.

Ce travail a été décrit dans une étude acceptée pour publication dans la revue Astronomie et astrophysique .

Envoyez un courriel à Chelsea Gohd à [email protected]45Secondes.fr ou suivez-la sur Twitter @chelsea_gohd. Suivez-nous sur Twitter @Spacedotcom et sur Facebook.