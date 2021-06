La famille de Heath Ledger a confirmé une fois qu’une énorme rumeur de chevalier noir monte

Ledger a joué dans Christopher Nolan Film de 2008 – le deuxième de sa trilogie Dark Knight – mais tragiquement, à peine six mois avant l’ouverture, il est décédé subitement unprès une surdose accidentelle de prescription drogues.

cependant, les rumeurs persistaient parmi les fans que ce n’était en fait jamais le plan et que Nolan voulait en fait terminer l’histoire que Ledger avait commencée.

Cela n’a jamais été confirmé, car personne ne savait réellement si les scènes finales du Joker la tête en bas allaient rester un suspense dramatique et rien de plus.

Mais le regretté acteur soeur, Kate Ledger, a dévoilé que il avait en effet prévu de porter à nouveau le maquillage horrible et le costume violet.

Parler à news.com.au à propos de Je suis Heath – ele documentaire à propos de la vie de son frère et décès – sil a confirmé que le défunt acteur avait très envie de retour à Gotham City.

Elle a dit: « C’était une personne très heureuse et il avait d’énormes projets pour son avenir.

« Je lui ai parlé la veille [he died] et nous riions et plaisantions.