Marvel ne demande plus aux acteurs de signer des contrats multi-films à long terme

L’époque des acteurs qui signaient leur vie pour rejoindre l’univers cinématographique Marvel semble révolue. Ceci, selon le directeur de Marvel Studios, Kevin Feige, qui a récemment révélé que les acteurs qui sont amenés dans la franchise ne sont plus tenus de signer les longs contrats multi-films auxquels les stars étaient tenues au début.

Kevin Feige a fait le tour ces derniers temps pour promouvoir Veuve noire, qui sort enfin en salles ce week-end. Cela donne à Natasha Romanoff de Scarlett Johansson, qui fait partie du MCU depuis les années 2010 L’homme de fer 2, une chance de briller sous les projecteurs. Feige, dans une récente interview, parlant de la façon dont les choses ont changé pour le MCU, a déclaré qu’ils n’exigeaient plus des acteurs qu’ils signent des contacts comme ceux que Johansson a dû signer lorsqu’elle a rejoint il y a plus de dix ans. Voici ce qu’il avait à dire sur i.

« Cela a attiré beaucoup d’attention il y a longtemps quand, avec je pense Scarlett, et [Chris] Hemsworth et Evans et Sam Jackson. Ça varie maintenant… Ça varie, de projet en projet, de casting en casting. Vraiment, ce que nous voulons, ce sont des gens qui entrent, sont excités d’être dans l’univers, sont excités à l’idée de faire plus de choses, au lieu d’être enfermés dans des obligations contractuelles. »

Au début du MCU, les principaux acteurs devaient être à bord sur le long terme, car l’univers était en cours de construction et il n’était pas aussi vaste. Les choses ont commencé relativement petites. En tant que tel, Samuel L. Jackson a signé un contrat de neuf films pour incarner Nick Fury en 2009, tandis que des acteurs tels que Chris Evans, qui a joué Captain America pendant près d’une décennie, ont signé des contrats de six films. Selon Kevin Feige, ce n’est plus le cas.

Cela signifie-t-il que nous allons voir de nouveaux acteurs apparaître dans moins de films ? Probablement pas dans tous les cas. Il s’agirait simplement de renégocier plus fréquemment plutôt que d’attacher quelqu’un pour un long trajet. Une plus grande flexibilité pourrait également permettre à Marvel d’obtenir différents acteurs qui hésiteraient à signer un long contrat. Joaquin Phoenix a failli jouer le rôle du Docteur Strange, mais aurait été réticent à signer un tel accord. Au lieu de cela, Benedict Cumberbatch est devenu notre Sorcier Suprême. Ce n’est qu’un exemple du passé.

Mis à part les contrats, le MCU est dans une période de transition majeure. Chris Evans a raccroché son bouclier. Les jours de Robert Downey Jr. en tant que Tony Stark sont terminés. Il semble que Natasha Romanoff soit sur le point de chanter son chant du cygne. De nombreux acteurs qui ont ancré le MCU pendant des années passent à autre chose. Pendant ce temps, Marvel et Disney mettent en place de nouvelles franchises, telles que Shang-Chi, Éternels et un Les quatre Fantastiques redémarrer, entre autres. Sans parler de tous les nouveaux héros qui arrivent sur Disney+, comme Mme Marvel, She-Hulk et Chevalier de la lune. Veuve noire arrive dans les salles et sur Disney + Premier Access ce week-end. Cette nouvelle nous parvient via The Hollywood Reporter.

https://screencrush.com/kevin-feige-marvel-contracts/