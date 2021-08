Trevor Moore décède, le cofondateur le plus blanc de Kids U’ Know avait 41 ans

Trevor Moore, le comédien le plus connu pour son travail en tant que l’un des co-fondateurs de la troupe de comédie à sketchs Les enfants les plus blancs que tu connais, est mort. La nouvelle de la mort de l’acteur a été confirmée par son manager, qui dit Trevor Moore décédé d’un « accident » non précisé à l’âge de 41 ans. Une déclaration au nom de sa femme Aimee Carlson et de la famille Moore a également été publiée.

« Nous sommes dévastés par la perte de mon mari, meilleur ami et père de notre fils », indique le communiqué. « Il était connu comme écrivain et comédien par des millions de personnes, et pourtant pour nous, il était simplement le centre de notre monde entier. Nous ne savons pas comment nous allons continuer sans lui, mais nous sommes reconnaissants pour les souvenirs que nous créons. Nous apprécions l’élan d’amour et de soutien que nous avons reçu de tout le monde. Il s’agit d’une perte tragique et soudaine et nous vous demandons de respecter notre vie privée pendant cette période de deuil. »

Trevor Moore est né le 4 avril 1980 des chanteurs de folk-rock chrétiens Mickey et Becki Moore. Adolescent, il lance sa propre émission intitulée Le spectacle de Trevor Moore à la télévision d’accès public en Virginie qui a ensuite été repris par Pax-TV. En 1999, Moore a déménagé à la School of Visual Arts de New York pour participer à son programme de films. Fréquentant les clubs de comédie de la région, il est venu rencontrer d’autres étudiants de la SVA Sam Brown et Zach Cregger, avec qui il formera la célèbre troupe de comédie appelée Les enfants les plus blancs que tu connais.

Moore et les autres ont porté leur comédie sur le petit écran lorsque Fuse a décroché Les enfants les plus blancs que tu connais en tant que série télévisée, qui a été créée en 2007. Elle passerait à l’IFC à partir de sa deuxième saison où elle diffuserait également trois saisons supplémentaires, s’inclinant avec la saison 5 en 2011. En 2009, Moore a joué dans la comédie Mademoiselle Mars aux côtés de son Enfants co-vedette Zach Cregger. Plus récemment, le groupe avait mis en ligne des vidéos sur le site officiel Les enfants les plus blancs que tu connais Chaîne YouTube avec streaming vidéo sur Twitch. Zach Cregger et Sam Brown ont également publié une nouvelle déclaration à la lumière du décès de Moore.

« Tôt ce matin, nous avons appris que nous avions perdu notre frère, notre collaborateur et le moteur de WKUK« , ont déclaré les deux. « Il était notre meilleur ami, et nous parlons pour nous tous en disant que la perte de Trevor est inimaginable. Nous avons le cœur brisé et notre chagrin n’est rien en comparaison de la perte ressentie par sa femme et son fils. Au nom de WKUK, nous demandons de l’intimité pendant notre période de chagrin profond et de la force pour sa famille qui fait face à l’idée impossible de vivre sa vie sans lui. Notre espoir est que les amis, les collègues artistes et les fans qui l’aimaient ne se concentreront pas sur sa mort, mais se souviendront des innombrables moments de rire qu’il leur a donnés. »

Les survivants de Moore incluent sa femme, Aimee Carlson, et leur fils August., ainsi qu’une foule de membres de la famille élargie et d’amis. Nous leur présentons nos condoléances en ce moment. En tant que personne aussi talentueuse et créative, Moore avait tellement plus à offrir et il nous manquera beaucoup. Qu’il repose en paix. Cette nouvelle nous vient de Deadline.

