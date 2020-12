Jeu de combat d’anime 2D Phantom Breaker: Omnia sera lancé sur PC et consoles l’année prochaine

L’éditeur Rocket Panda Games et le développeur Mages, Inc ont annoncé la sortie mondiale de Briseur fantôme: Omnia. Le jeu est une mise à jour du jeu de 2013 Phantom Breaker: Extra.

Briseur fantôme: Omnia suit l’histoire d’adolescents manipulés et vulnérables qui ont été forcés de se battre grâce à l’influence du «Fantôme». Les combattants ont tous reçu des armes mystiques connues sous le nom d ‘«artefacts Fu-mentionnés». Le gagnant verra son souhait exaucé.

Les combats entre les armes mystiques ont provoqué une distorsion massive dans le temps et dans l’espace. Les univers parallèles ont commencé à voir leurs frontières se briser. C’est exactement ce que veut le mystérieux Phantom, car les sceaux brisés permettront à l’homme de libérer ses véritables pouvoirs.

Les joueurs bénéficieront d’une expérience complète avec des histoires du jeu original de 2011 Briseur fantôme plus Phantom Breaker: Extra.

Le jeu mis à jour contiendra encore plus de contenu du jeu original de 2013. Ils incluent deux personnages invités, Kurisu Makise de Steins; Porte et Rimi Sakihata de Chaos; Tête, plus deux nouveaux personnages qui feront leurs débuts dans le nouveau titre.

Dans l’ensemble, le jeu aura 20 personnages au choix. Les joueurs peuvent choisir parmi trois styles de combat différents: Rapide, Difficile et Omnia. Ces modes changeront radicalement la vitesse, la puissance et la mécanique générale des personnages. Les joueurs auront un choix varié de personnages, chacun avec des compétences uniques et des capacités ultimes.

Phantom Breaker: Omnia’s système de combat a subi une refonte massive. Les combos et les attaques spéciales seront plus faciles que jamais à réaliser.

Pour la première fois, tous les personnages auront une voix anglaise facultative. Le jeu aura également des options pour les sous-titres et l’interface utilisateur en anglais, japonais, français, italien, allemand, espagnol, chinois simplifié et traditionnel. Grâce à tous les ajouts de langues, plus de joueurs à travers le monde auront l’occasion de profiter du jeu.

De plus, toute la musique de fond a été refaite et remixée. Les joueurs auront la possibilité de jouer la musique de fond originale.

Limited Run Games prévoit des éditions physiques pour le PlayStation 4 et plates-formes Nintendo Switch. Plus d’informations sur les versions spéciales de la console seront annoncées ultérieurement.

Briseur fantôme: Omnia lance en 2021 pour PC via Steam, PlayStation 4, Xbox Un et Nintendo Commutateur.