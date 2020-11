Le règne du plastique touche à sa fin: ce sont quelques-uns des candidats pour le remplacer

Ils disent qu’après la mort de chaque roi, les anciens Perses «célébraient» cinq jours d’anarchie. L’idée était que les tumultes, le désordre et les malheurs calmeraient leur rébellion et les rendraient plus fidèles au successeur. Je ne suis pas convaincu que c’était une vraie coutume, mais je suis convaincu que c’est un souci constant dans presque tous les domaines de la vie. Surtout, dans ces endroits où la mort d’un étalon est vécue comme quelque chose de profondément traumatisant.

Aujourd’hui, s’il y a un roi incontesté de la société moderne, c’est le plastique. Mais c’est un roi en mauvaise santé et contre lequel de nombreux experts, militants, hommes d’affaires et hommes politiques ont pris les armes. Au cours de ce siècle, nous avons vu le plastique grandir, triompher et devenir un énorme problème de pollution.

Et maintenant que nous voulons nous en débarrasser, nous nous rendons compte que nous ne pouvons pas vivre sans. Pour cette raison, la guerre contre le plastique semblait nous plonger tête baissée dans ces cinq jours d’anarchie des anciens Perses: une sauvegarde qui peut. Mais non: à ce jour, il existe de nombreuses alternatives qui rêvent d’atteindre le trône de plastique.





La course au remplacement du plastique

En réalité, tout découle d’une réflexion très raisonnable. Si nous ne pouvons pas nous débarrasser de tout le plastique que nous utilisons, mais que cela nous fait du mal: peut-être pouvons-nous le remplacer par des matériaux aux caractéristiques similaires, mais sans celles-ci problèmes sanitaires, écologiques ou industriels.

Et nous y sommes. Contre la montre aussi. Parce que les entreprises et les instituts de recherche sont tout à fait clairs que le moment zéro pour les alternatives au plastique est maintenant: la société est sensible au problème et la politique est plus que ouverte à la recherche de solutions. Dans ce contexte, Celui qui arrive le premier peut obtenir une bonne partie du gâteau. Et, attention, les participants à la course ne manquent pas, à tel point que dans cet épisode nous n’en passons en revue que quelques-uns: les plus curieux ou ceux qui semblent capables d’afficher le plus de potentiel.

Les bioplastiques

La première option qui me vient à l’esprit est le plastique à base de plantes. Ces bioplastiques sont construits avec différentes biomolécules complexes telles que fécule de pomme de terre, fécule de maïs, lignine ou cellulose. Ils sont entièrement biodégradables et, au cours de leur vie utile, ont des qualités très similaires au plastique ordinaire.

Il existe de nombreux centres, entreprises ou associations telles que Full Cycle Bioplastics, Biome Bioplastics, Asobiocom, Elk Packaging, Biocane et VTT Technical Research Center en Finlande qui travaillent sur des biopolymères capables de remplacer le plastique. Et bien que nous n’avons pas trouvé de substitut universel Nous avons (toujours) des biosolutions pour tout problème.

Lactoplastiques

En 1897, en étudiant différents matériaux pour développer un matériau imperméable, Spitteler et Krische ont découvert que la caséine (une protéine du lait) devenait dure et insoluble lorsqu’elle était traitée avec du formaldéhyde. C’est ainsi que les plastiques de caséine sont nés et ils sont devenus très populaires: ils ont été rapidement utilisés pour fabriquer de petits objets de décoration (boutons, boucles, poignées de parapluie, bijoux, etc …) et remplacer ainsi l’ivoire et l’écaille de tortue. Mais ils ont vite découvert qu’il se cassait très facilement.

Ces derniers temps, de nombreux chercheurs se sont engagés à revitaliser l’idée pour convertir la caséine en un matériau biodégradable capable de rivaliser avec la rigidité et la compressibilité du polystyrène. Les applications sont nombreuses, mais il reste encore beaucoup de travail à faire pour obtenir un matériau optimal. Bien sûr, s’ils l’obtiennent, ce serait du lait.

Autres plastiques d’origine animale

Les lactoplastiques ne sont pas le seul matériau à traiter utiliser des biomolécules d’origine animale pour générer des substituts de plastique. Les stylos constituent une ligne de travail particulièrement intéressante. D’autant que les plumes de poulet sont un problème en elles-mêmes. Rien qu’aux États-Unis, plus de 1,3 milliard de kilos de plumes de poulet sont générés et nous ne savons pas quoi en faire. Pendant un certain temps, ils ont été utilisés comme aliments pour animaux, mais il y a des années, ils ont cessé d’être fabriqués pour prévenir les problèmes de santé.

Cependant, les plumes ont une chose très intéressante: la kératine. La kératine se trouve dans les poils d’animaux, les ongles, les cornes ou les sabots. L’idée semble évidente: si on obtient trouver des méthodes industrielles pour extraire et traiter toute cette kératine nous pourrions générer des matériaux très intéressants. Il existe plusieurs centres de recherche qui l’essaient.

Cultiver des conteneurs

Synkevych romain

Les champignons sont vraiment utiles pour beaucoup de choses. Nous avons discuté de son potentiel pour nourrir les astronautes dans l’espace, mais il pourrait également être utilisé pour trouver un substitut au plastique. Ecovative se concentre depuis une dizaine d’années sur l’utilisation du mycélium (réseau d’hyphes formant la partie végétative des champignons) pour convertir les résidus de culture en matériaux aux propriétés similaires à la mousse de polystyrène en quelques jours.

Plastiques biodégradables

Une autre manière très intéressante (et la dernière que nous allons commenter) suit exactement la voie inverse: ils n’essaient pas de rendre les biopolymères plus résistants, essayez de rendre les plastiques biodégradables (ou, si l’on veut être plus précis, bioérodable). D’une part, certains types de plastiques présentant ces caractéristiques ont été développés, comme le PHA (polyhydroxyalcanoates) ou le PCL (polycaprolactone). Il est vrai que, par exemple, le PCL n’est pas fabriqué à partir de ressources renouvelables, mais il se dégrade après six semaines de compostage. Pas mal.

D’autre part, une importante ligne de recherche est en cours d’élaboration pour développer des « additifs prodégradants » à incorporer dans les plastiques normal et leur permettre de se dégrader en un temps record. Il existe des technologies commerciales telles que TDPA ou MasterBatch Pellets qui montrent que c’est un domaine très fertile.

Bien sûr, tout ce qui brille n’est pas en plastique. Oui, ils sont exactement les mêmes que les plastiques que nous utilisons et c’est précisément pourquoi ils sont difficiles à contrôler les plastiques. Lorsqu’elles ne sont pas bien recyclées, les risque de lessivage d’additifs prodégradants dans le système d’eau et éroder les tuyaux, les pompes et autres dispositifs en plastique est élevé.

Image | Volodymyr Hryshchenko