Jeremy Clarkson frappe les voisins qui ont écrasé ses rêves de restaurant Diddly Squat

Il avait acheté des vaches, construit des poulaillers et même installé des toilettes dans le bâtiment.

Écrivant dans la colonne, il a déclaré: « C’était horrible. Ils ne semblaient avoir aucun fait sous la main et l’un d’eux s’est demandé pourquoi je ne pouvais pas ouvrir le café dans la ferme de quelqu’un d’autre.

« Ils semblaient également préoccupés par la quantité d’éclairage nécessaire et comment cela affecterait le ciel nocturne. Pas autant que la RAF Brize Norton à proximité, je pensais, mais je n’avais pas le droit de parler. »

Se référant à Phil, il a écrit: « Bien sûr, je comprends d’où il vient. Personne n’a jamais quitté l’université en disant: » Je veux diriger un sous-comité à mon conseil local « . Je comprends donc qu’il est constamment déçu de la façon dont la vie s’est déroulée pour lui. En conséquence, il verra ce vote comme une formidable victoire pour le petit homme opprimé qui a affronté et battu l’homme de la télé.

Vers la fin de la colonne, Clarkson a poursuivi en prédisant avec confiance que la décision ira en sa faveur, en disant: « Bien sûr, finalement, ce gâchis impie sera tout démêlé et la décision sera annulée, mais en attendant, je ‘ Je vais devoir continuer à tout faire en vivant dans la zone trouble et grise des vides juridiques et des sifflements rusés.