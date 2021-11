Stephen Sondheim décède à 91 ans, Hollywood pleure une légende musicale

En ce qui concerne les créateurs de mots du théâtre musical, rares sont ceux qui ont pu égaler la dextérité lyrique de Stephen Sondheim, et pour cette raison, la confirmation de la mort du maître de l’écriture de chansons aux premières heures du vendredi matin est accompagnée d’une profonde tristesse pour tout fan de comédies musicales de Broadway. Sondheim avait 91 ans et est décédé dans cette maison de Roxbury, Connecticut, a déclaré l’avocat F. Richard Pappas, révélant que le maestro avait célébré Thanksgiving avec des amis juste un jour avant sa mort subite.

Sondheim a souvent été cité comme l’un des plus grands compositeurs-paroliers du 20e siècle, étant l’un des rares créateurs doués à écrire à la fois la musique et les paroles de ses productions, qui comprenaient Société (1970), Folies (1971), Une petite musique de nuit (1973), Ouvertures du Pacifique (1976), Sweeney Todd (1979), Nous roulons joyeusement (1981), Dimanche dans le parc avec George (1984) et Dans les bois (1987).

Il a également écrit les paroles de gitan et West Side Story dans les années 1950, et a commencé à produire les deux composants de ses chansons dans sa comédie de 1962 Une chose amusante s’est produite sur le chemin du forum, qui a duré deux ans et a remporté un Tony Award de la meilleure comédie musicale dans le processus. Sondheim s’est très vite imposé comme une locomotive du théâtre musical, bien qu’il se lance également dans l’écriture de partitions et de chansons pour des films, notamment Tôt ou tard (j’ai toujours mon homme) de Dick Tracy, qui lui a valu l’Oscar de la meilleure chanson en 1991. Ses récompenses au total ont été nombreuses, dont six prix Grammy pour les enregistrements de ses émissions et le prix de la chanson de l’année en 1975 pour Envoyez les clowns de Une petite musique de nuit.

Probablement deux de ses comédies musicales, Sweeney Todd et Dans les bois sont devenus mieux connus grâce à des adaptations sur grand écran, qui mettaient toutes deux en vedette Johnny Depp et montraient le pouvoir de Sondheim de raconter une histoire à travers une chanson. Vous savez généralement que vous regardez une comédie musicale de Sondheim si les chansons incluent tout le récit de l’intrigue, les conversations et les pensées des personnages et qu’il y a très peu de passages parlés. C’était aussi proche de l’opéra traditionnel que possible. Pour l’adaptation cinématographique de 2014 Dans les bois, Sondheim a écrit une toute nouvelle chanson, She’ll Be Back, chantée par The Witch, interprétée par Maman Mia ! star Meryl Streep, mais la chanson a malheureusement été coupée de la sortie en salles.

Sondheim a reçu en 1993 un Kennedy Center Honor pour l’ensemble de sa carrière et a reçu un Tony Lifetime Achievement Award en 2008, le Henry Miller Theatre a été renommé en son honneur en 2010 et a reçu la Médaille présidentielle de la liberté de Barack Obama en 2015. Rares sont ceux dans l’industrie du divertissement qui ont été aussi honorés et loués que Stephen Sondheim, qui a été à l’origine de certaines des plus grandes comédies musicales jouées à Broadway et en dehors.

Loin de sa vie professionnelle, Sondheim a toujours été considéré comme une personne solitaire et est devenu homosexuel à l’âge de 40 ans. Il a épousé son mari Jeffrey Scott Romley le soir du Nouvel An en 2017, et laisse dans le deuil lui et son demi-frère, Walter Sondheim.

Les fans et les célébrités ont immédiatement pleuré le décès de la légende du théâtre sur les réseaux sociaux, notamment Hugh Jackman, Barbara Streisand, Anna Kendrick et Neil Gaiman. Vous pouvez lire certains de leurs commentaires ci-dessous, alors que nous adressons nos condoléances à tous ceux qui pleurent la perte de l’un des plus grands compositeurs de théâtre de tous les temps. Repose en paix Stéphane Sondheim.





