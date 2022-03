Spirited Away Stage Production partage ses premières images

Les esprits arrivent sur scène ! Toho Stage collabore avec le Studio Ghibli pour adapter le film fantastique de 2001, Enlevée comme par enchantement, à un spectacle sur scène. Pendant que le spectacle se déroule à Tokyo, le créateur et marionnettiste Toby Olié a partagé une poignée de clichés de la production sur son compte Twitter.

Enlevée comme par enchantement (titré Sen à Chiro no Kamikakushi en japonais) suit Chihiro, une petite fille qui se retrouve piégée dans le monde des esprits. Après que ses parents aient été transformés en cochons, Chihiro abandonne son nom et commence à travailler dans un bain public pour les maintenir en vie. Les bains publics sont dirigés par la sorcière Yubaba, qui donne à Chihiro le nouveau nom de Sen afin de la garder sous contrôle. Pendant ce temps, Chihiro a des amis à Haku, le garçon dragon qui l’aide à rester en vie et à se souvenir d’elle-même. Le film a été très apprécié par la critique et le public, remportant de nombreux prix pour ses visuels époustouflants.

L’adaptation du spectacle est dirigée par John Caird, deux fois lauréat du Tony Award (Les misérables, Nicolas Nickleby). Il est également directeur associé honoraire de la Royal Shakespeare Company. Selon The Hollywood Reporter, Toshio Suzuki a déclaré que lui-même et le reste du Studio Ghibli (y compris le réalisateur du film, Hayao Miyazaki) avaient confiance dans les capacités de Caird à adapter leur histoire à la scène.

« Nous, Hayao et moi, avons tous les deux aimé la vision de John ; c’est une personne en qui on peut avoir confiance. j’ai hâte de voir Chihiro grandir sur scène sous sa direction.

Apporter de la magie sur scène





Toby Olie

Ce n’est pas la première fois qu’un film du Studio Ghibli est mis en scène. En 2019, une adaptation scénique kabuki de Nausicaa de la Vallée du Vent créé. Le spectacle était basé sur le manga original du réalisateur Hayao Miyazaki et le premier long métrage produit indépendamment. Ce qui rend le spectacle de kabuki si remarquable, c’est que le film de Miyazaki n’a adapté que les deux premiers volumes de son manga, tandis que le spectacle de kabuki adapte toute l’histoire. L’émission n’a duré que trois semaines, mais un enregistrement a été officiellement publié sur DVD et Blu-ray.





Pendant ce temps, avec Enlevée comme par enchantement, les choses semblent s’améliorer. Le spectacle se poursuivra à Tokyo jusqu’au 29 mars 2022. Ensuite, il commencera à tourner dans différentes villes du Japon. De Tokyo, à Osaka, puis Fukuoka en mai, Sapporo pendant une partie de juin, puis Nagoya le reste de juin et juillet. Toho espère amener le spectacle dans d’autres régions d’Asie et d’Europe, mais cela dépendra probablement du succès de sa tournée dans son pays d’origine.

C’est toujours agréable de voir des histoires s’adapter de manière nouvelle et rafraîchissante. Les dessins inoubliables de Enlevée comme par enchantement semblent s’adapter parfaitement à la scène, avec son histoire de croissance et de détermination. Cela ressemble à une expérience assez magique de pouvoir voir ces artistes sur scène, et avec l’équipe qui espère aller jusqu’en Europe, peut-être que l’extension de la tournée en Amérique pourrait être une possibilité à l’avenir.





Alternativement, avec le parc à thème Studio Ghibli toujours en développement, l’idée que le spectacle trouve une maison permanente dans le parc n’est pas une idée trop farfelue et pourrait en être une que Toho pourrait envisager! Si vous vous trouvez au Japon, cela ressemble vraiment à une expérience inoubliable.





