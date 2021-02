Jennifer Lawrence a un accident sur le tournage de son nouveau film

La production de « Ne lève pas les yeux « , ruban coulé multi-étoiles produit exclusivement pour le catalogue de Netflix, a été temporairement suspendu après qu’un accident a été signalé sur le plateau de tournage dans lequel l’actrice primée aurait été touchée. Oscar Jennifer Lawrence. Ces informations auraient été vérifiées par THR après un premier rapport de TMZ.

Le rapport indique que Lawrence Il aurait subi des blessures mineures après une explosion contrôlée de verre pendant le tournage, qui a été exécutée à tort, impliquant des morceaux de verre volant dans les airs. Il est rapporté que la scène comprenait la participation de Lawrence à côté du jeune acteur Timothée Chalamet.

La production du film aurait été suspendue vendredi dernier (5 février), mais on s’attend à ce que Lawrence peut reprendre la production sans aucun problème lundi prochain (8 février). « Ne lève pas les yeux« Est-ce que la nouvelle bande de Adam McKay, connu pour son travail sur des bandes telles que « Demi frères« , »Le grand court« Y »Vice».

En elle, Lawrence partager des crédits avec Leonardo DiCaprio, tous deux jouant un couple de scientifiques de bas niveau qui ont découvert qu’un météore rencontre une trajectoire qui pointe directement vers la Terre, leur laissant une période de six mois pour qu’ils puissent alerter la société, face à l’incrédulité des gens et de la communauté scientifique .

Le casting comprend également de grandes célébrités comme Meryl Streep, Jonah Hill, Himesh Patel, Rob Morgan et Cate Blanchet. En plus de Chalamet, il y aura aussi des camées de Chris Evans, Ariana Grande, Kid Cudi, Tomer Sisley et Matthew Perry.

« Le fait que Netflix Voyez ce film comme une comédie de classe mondiale. Il établit une norme élevée pour moi et mon équipe d’une manière passionnante et excitante. « McKay lors de l’annonce du projet.

« Adam a toujours eu un bon timing pour réaliser des films intelligents, pertinents et irrévérencieux qui décrivent notre culture », déclare-t-il Scott Stuber, chef du département cinéma de Netflix.

« Même s’ils prédisent d’une manière ou d’une autre la fin imminente de la Terre, nous sommes ravis d’ajouter ceci à notre catalogue avant qu’il n’atteigne la fin. » Le film n’a pas encore de date de sortie estimée.