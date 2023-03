L’écrivain d’extrapolations d’Apple TV sur l’histoire : « C’est le futur proche »

Depuis qu’Apple est entré dans le monde du streaming avec le lancement de AppleTV+le géant de la technologie propose au public un contenu clairsemé mais créatif, allant d’histoires personnelles comme Contraction et Ted Lasso à des thrillers comme Chevaux lents et Rupture. Écrit par le scénariste Scott Z. Burns (Le rapport et la contagion), Extrapolationsavec Marion Cotillard, Kit Harington, Tobey Maguire, Meryl Streep et Eiza González, reflète une situation vitale étroitement liée au monde entier, la crise climatique.





Le synopsis officiel se lit comme suit :

Extrapolations est un drame vivifiant qui introduit un futur proche où les effets chaotiques du changement climatique se sont intégrés à notre vie quotidienne. Huit histoires entrelacées sur l’amour, le travail, la foi et la famille du monde entier exploreront les choix intimes qui changent la vie qui doivent être faits lorsque la planète change plus vite que la population. Chaque histoire est différente, mais la lutte pour notre avenir est universelle. Et lorsque le destin de l’humanité se heurte à un compte à rebours, la bataille entre le courage et la complaisance n’a jamais été aussi urgente. Sommes-nous assez courageux pour devenir la solution à notre propre perte avant qu’il ne soit trop tard ?

Bien que la série se déroulera entre 2037 et 2070, les producteurs ont voulu créer une vision du futur sans trop éloigner le public du présent, notamment des effets intenses de ce changement sur les relations humaines. Burns, la productrice Dorothy Fortenberry et le producteur exécutif Michael Ellenberg ont répondu aux questions de Collider.

»Nous voulions qu’il ressemble vraiment et se sente assez proche de maintenant. Il était important pour nous que ce ne soit pas technologiquement aliénant, que les gens ne soient pas seulement, vous savez, des bottes lunaires et des voitures spatiales, que cela se sente proche de chez nous. Mais, au fil du temps, nous nous éloignons du présent, et donc la technologie et l’avenir s’éloignent un peu de ce que nous faisons actuellement. Nous avons eu la liberté d’aller vraiment dans des directions amusantes et folles en imaginant des futurs potentiels, à quel point le changement climatique sera mauvais, à quel point ses effets seront graves et ce que cela fera aux relations humaines.





« L’avenir n’est pas écrit »

Burns a déclaré que la série n’était pas seulement faite pour le présent; il voulait pousser les gens à se poser des questions sur l’avenir. De plus, les producteurs ont déclaré avoir essayé de réfléchir à ce que ce serait d’être une famille, un ami ou seul dans un monde où la crise climatique s’aggrave. Ils veulent faire sentir au public que les chiffres ne sont pas que des graphiques et ce qui peut provoquer de l’émotion, » Je pense que ce que le spectacle fait, à son meilleur, c’est qu’il vous montre, qu’est-ce que le changement climatique se sentir comme? » Fortenberry a ajouté.

Cependant, l’avenir n’est pas écrit et il y a encore de l’espoir. Bien qu’Ellenberg ait dit que les gens détermineraient comment sera l’avenir, l’espoir d’un avenir meilleur se trouve dans l’histoire.

»C’est un avenir possible. Nous contrôlons toujours l’avenir, ce n’est pas écrit, et tous ceux à qui nous en avons parlé peuvent suivre une autre voie, et d’une meilleure manière. Espérons que cela donne aux gens une compréhension du sujet, de leur propre rôle dans celui-ci, de ce que cela signifie pour eux, et il y a encore un avenir positif qui s’offre à nous. »

Extrapolations est en streaming maintenant sur Apple TV +.