Si vous avez reçu ce message d’Instagram « service client » ne répondez pas: c’est une arnaque

L’attaque de phishing en chaîne qui tente de prendre le contrôle des profils Instagram de nombreux utilisateurs également en Italie ne s’arrête pas. L’escroquerie se propage de la même manière depuis un certain temps maintenant: cela commence par l’envoi de messages privés d’expéditeurs se faisant passer pour le service client d’Instagram et en répondant à des noms d’utilisateurs comme igliveservice et igformediaclient. Dans le contenu, les victimes sont menacées d’une fermeture imminente de leur compte pour des violations présumées du règlement; l’opération – pour ceux qui croient au contenu des messages – se termine par le vol du profil. Les premiers rapports remontent à janvier mais n’ont jamais cessé, signe que le mécanisme d’action de l’arnaque fonctionne.

Comment fonctionne l’arnaque du « service client » d’Instagram

L’arnaque est une opération de phishing dans laquelle les auteurs se font passer pour des modérateurs d’Instagram et envoyer un message privé aux utilisateurs dans lequel il est expliqué que leur contenu enfreint les règles du réseau social. Dans certains cas, la violation alléguée concerne le droit d’auteur, dans d’autres, on parle de nudité ou de discours de haine. Le sens est toujours le même: la victime est obligée de croire en devoir se remettre en ordre et devoir le faire en suivant la procédure illustrée dans le message. C’est à ce stade que les utilisateurs remettent involontairement le compte entre les mains des escrocs, pensant s’identifier avec leurs informations d’identification auprès des modérateurs d’Instagram. Les comptes volés, avec un grand nombre de followers, sont ensuite utilisés pour répliquer la même stratégie et atteindre les contacts nouvellement acquis via des messages privés. C’est ainsi que l’arnaque se propage comme une traînée de poudre et – étant donné que les missives maintenant circuler en italien – avec succès.

Voici le texte de l’un des messages en circulation:

Cher utilisateur, une violation du droit d’auteur a été détectée dans un message sur votre compte. Sur Instagram, nous protégeons votre compte, mais le contenu volé peut entraîner des problèmes de droits d’auteur. Si vous pensez que la violation du droit d’auteur est erronée, vous devez fournir des commentaires. Sinon, votre compte sera fermé. Vous pouvez faire appel à partir du lien dans la bio. Merci pour votre compréhension.

Parmi les erreurs grammaticales, le compte d’origine et le fait que toute réponse éventuelle soit gérée par des bots automatiques, les messages au centre de l’arnaque révèlent leur caractère frauduleux; la menace de fermer un compte Instagram, cependant, peut valoir beaucoup pour ceux qui font de leur présence en ligne une source potentielle de revenus: petites entreprises, artistes, influenceurs et VIP ils ne peuvent pas se permettre perdre le contact avec les clients, les abonnés et les fans. Cet aspect était suffisant pour laisser de nombreuses personnes baisser leur garde, mais pour se protéger, gardez le contrôle et demandez des explications dans le chat; en cas de doute, vous pouvez rechercher en ligne le nom d’utilisateur de l’expéditeur pour vérifier que ce n’est pas un compte de réseau social officiel.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂