Japan Studio a été officiellement retiré du site Web de Sony

Eh bien, nous savions que Japan Studio avait été dissous, mais voici la fermeture : l’équipe a été retirée du site officiel de Sony – considérez cela comme les papiers du divorce à la fin d’une séparation désordonnée, peut-être. Le développeur d’Astro Playroom, Team Asobi, a pris la place de l’équipe vétéran de Tokyo, sur une page PlayStation Studios qui est déjà obsolète suite à l’acquisition de Housemarque.

Japan Studio était l’un des plus anciens développeurs propriétaires de PlayStation, responsable de séries comme Ape Escape et Gravity Rush. Mais ses titres développés en interne n’ont pas rencontré de succès commercial ces dernières années, et il a eu beaucoup plus de chance avec des collaborations développées en externe – comme Bloodborne, qu’il a co-développé avec FromSoftware.

Il semble que XDEV – anciennement XDEV Europe – remplira ce rôle à l’avenir, car il a récemment embauché du personnel au Japon. Pour l’instant, cependant, adieu Japan Studio – vous nous manquerez !