Les meilleurs super-héros de la série HBO Max sont ici

Si vous êtes à la recherche d’action et d’adrénaline, ces propositions vous laisseront scotché au canapé.

le rêve de beaucoup d’entre nous et de nous, surtout quand nous étions petitsest d’avoir capacités surhumaines Et le pouvoir se battre contre méchants et des ennemis dangereux. Si vous gardez également en vous le cœur d’un guerrier héroïque, nous croyons que vous êtes recommandations à partir de série de super-héros au hbo max que nous vous ferons dans les paragraphes suivants, de la même manière que nous vous recommandons déjà les séries de science-fiction et de fantasy, elles vous feront apprécier un grand moment.

Soyez très attentif ou attentionné, puisque nos propositions vont de série de super-héros modernesau hbo maxavec des effets spéciaux spectaculaires, même certains d’entre eux qui comptent déjà pour décennies le sien arrivée sur le petit écran.

HBO Max veut que vous voliez, que vous jouiez avec le temps ou que vous soyez le porte-drapeau d’une nouvelle génération de héros

Que vous aimiez avec roman sériecomme ce serait le cas avec The Peacemaker, comme si vous cherchiez un héros classique avec de nombreuses saisons derrière eux, comme dans Smallville, la plate-forme hbo max il vous propose série de super-héros de qualité.

Le pacificateur

Si vous avez aimé le rôle spectaculaire de Jean Cena dans la dernière version de The Suicide Squad, hbo max vous donne l’occasion d’approfondir un peu avenir de cela personnage-super-héros. La série est également créée et réalisée par James Gunnresponsable du film que nous évoquions plus tôt, et nous présente The Peacemaker, un super-héros qui pense que paix peut être atteint A n’importe quel prixpeu importe le nombre de personnes qui tombent en cours de route, quelque chose auquel le reste des membres de sa nouvelle équipe devra faire face.

Année : 2022

Saisons : 1

Épisodes disponibles : 8

Durée approximative : 40 minutes

Éclat

Peut-être sommes-nous confrontés à l’un des meilleures approximations de l’histoire de l’un des super-héros les plus célèbres de tous les temps, et cela donne hommage au merveilleux série télévision de la années 90. Si vous voulez connaître l’histoire de la façon dont Barry Allen est devenu Éclatque s’est-il passé pour que son père être un prison et comment un groupe de scientifiquesqui deviendront plus tard ses meilleurs amis, seront ses meilleurs alliés dans la lutte contre le crime et les méchants de renom, ce série fantastiquedisponible sur HBO, devrait être l’un de vos premiers choix.

Année 2014

Saisons : 6

Épisodes disponibles : 133

Durée approximative : 45 minutes

Smallville

Si avant nous vous disions comment vous pouviez connaître l’histoire de la Kryptonien avant Superman né, cette fois nous vous apportons une des séries de super-héros les plus mythiques de ce début de 21e sièclequi est déjà disponible sur hbo max. Si vous voulez connaître le clark kent premières années sur Terre, surtout à son époque Adocomment aller à découvrir peu à peu son pouvoirs et comment il commence à manifester un amour inconditionnel pour l’être humain, devenant le symbole dont notre planète a besoin, c’est la série télévisée que vous cherchiez. Pour mettre en évidence le montant de références au monde de la bande dessinéedont la série boit à chaque chapitre qui passe, et le superbes effets spéciaux de l’époque, qui mettent en lumière l’histoire de la héros d’une petite ville du Kansas.

Année : 2001

Saisons : 10

Épisodes disponibles : 217

Durée approximative : 40 minutes

Veilleurs

Tout comme votre film éponymeest série téléviseur hbo max est basé sur la comique par Alan Moore et Dave Gibbons, bien que cette fois événements arriver des années plus tard que rapporté sur les pages imprimées. La série se concentre sur tensions raciales en oklahomaoù un groupe de suprématistes blancs fait face à un police masquée, qui admet des miliciens dans ses rangs. La série comprend également personnages classiques du roman graphique original tel que Hooded Justice, Doctor Manhattan, Silk Specter ou Ozymandias.

Année : 2019

Saisons : 1

Épisodes disponibles : 9

Durée approximative : 60 minutes

chauve-souris

Comme les personnages qui peuplent CC sont inépuisables, hbo max Il a également été décidé de donner au justicier masqué à partir de Gotham. Cette fois, ce série la télévision suivra les traces de Kate Kaneun combattant qui a une excellente formation et qui est prêt à mettre fin au monde du crime de la ville gothique, déjà assez affaiblie. Pourtant, Kate doit affronter avant leur propres démonspour finir par devenir le grand espoir de Gotham.

Année : 2019

Saisons : 3

Épisodes disponibles : 50

Durée approximative : 40 minutes

Patrouille du destin

Ce série télévision, maintenant disponible sur hbo maxenquêter sur un atypique groupe de super-hérosdepuis qu’ils ont reçu leur superpuissances de manière tragique et ils sont Rejeté par la société. La plupart de ses membres étaient aidé par le chefun médecin qui les protégeait dans son manoir, et parmi eux se trouvent Jeanneavec un trouble de l’identité Rita Farrdont le corps se transforme en gelée, Larry Trainoravec une entité négative vivant à l’intérieur, Falaise Steeledont le corps est à l’intérieur d’un robot après un accident de voiture, et Pierre Victorun homme cybernétiquement amélioré.

Année : 2019

Saisons : 3

Épisodes disponibles : 34

Durée approximative : 45 minutes

Kryptonien

De la même manière que Gotham nous raconta ce qui s’était passé avant l’arrivée de Homme chauve-souris à la ville sombre, Kryptonien plonge aussi dans le mythe de Superman et nous invite à découvrir ce qui s’est passé deux générations avant la naissance de l’un des héros les plus fabuleux qui ait traversé le ciel de notre planète. A cette occasion, le Série HBO Max nous propose d’entrer dans planète natale de super-héros et visiter un monde en danger où, en plus, nous rencontrerons son grand-pèreSeg-El, qui doit affronter un grand conflit: sauvez votre planète ou laissez-la être détruite pour que votre petit-fils puisse vivre.

Année : 2018

Saisons : 2

Épisodes disponibles : 20

Durée approximative : 40 minutes

Superman et Loïs

La histoire mille fois compté à partir de super-héros le plus célèbre de la planète a une nouvelle version, dans ce cas disponible en hbo max. Nous pouvons accompagner certains adultes Clark Kent et Lois laneparents de des jumeaux et avec une vie stable, dans son Retourner dans sa ville natale, Smallville. Lorsqu’une série d’événements, qui affectent profondément leurs enfants, changent radicalement leur vie, tous deux décident retour à l’ancienne ferme de la famille Kent et faire face à un nouvelle série de défis et encore mystérieux ennemi qui pourra mettre Superman contre le mur.

Année : 2021

Saisons : 2

Épisodes disponibles : 19

Durée approximative : 40 minutes

