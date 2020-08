Innovations d’OMEN: ordinateur portable d’entrée de gamme à 144 Hz et casques de refroidissement

Innovations passionnantes de la gamme de jeux OMEN de HP: l’ordinateur portable OMEN 15 a reçu une mise à jour visuelle et technique majeure. Avec l’OMEN X Mindframe, HP dispose également d’un casque de jeu au début qui refroidit vos oreilles pendant que vous jouez.

OMEN 15: Gaming avec jusqu’à 144 Hz Les derniers processeurs Intel – et bientôt aussi AMD OMEN X Mindframe: Le casque pour une tête cool Conclusion: des jeux mobiles peu coûteux – et avec une tête cool

Les grands salons de jeux comme l’E3 et la Gamescom n’auront lieu que virtuellement cette année, mais l’offre de jeux passionnants est assurée. Dans la lignée du marathon de sortie qui nous attend en automne et en hiver avec des titres tels que “Cyberpunk 2077”, “Assassin’s Creed: Valhalla” et “Star Wars: Squadrons”, le fabricant de matériel HP propose une gamme entièrement repensée de sa série OMEN pour Joueur.

OMEN 15: Gaming avec jusqu’à 144 Hz

HP a donné à l’ordinateur portable de jeu OMEN 15 une cure de jouvence visuelle et technique. Extérieurement, la nouvelle édition repose sur la sobriété et les lignes claires, présentées dans un design discret pour un ordinateur portable de jeu. L’OMEN 15-ek0300ng devrait particulièrement intéresser les débutants. Le fabricant a déjà installé un écran IPS antireflet de 15,6 pouces avec un taux de rafraîchissement allant jusqu’à 144 Hz dans ce modèle.

plein écran Pour les jeux rapides: l’OMEN 15 est livré avec un écran 144 Hz. Image: © HP 2020

La fréquence d’images élevée de l’OMEN 15-ek0300ng est particulièrement intéressante pour les jeux qui nécessitent des temps de réponse rapides. Quiconque joue régulièrement à des jeux de tir comme “Doom Eternal” ou à des jeux de course comme “Forza Horizon 4” appréciera le défilement fluide. Une fréquence d’images élevée peut également apporter de réels avantages dans des jeux multijoueurs compétitifs comme “Fortnite” et “Call of Duty: Warzone”, dans lesquels chaque milliseconde peut décider entre la victoire et la défaite.

Pour que les jeux puissent être calculés à des fréquences d’images aussi élevées, HP a installé une carte graphique Nvidia GeForce RXT 2060 avec 6 Go de VRAM, même dans la version d’entrée de gamme de l’Omen 15. La carte marque l’entrée dans la série top actuelle de Nvidia, et même si la version notebook du RTX 2060 n’atteint pas tout à fait les performances de la version de bureau, la puce graphique prend toujours en charge les technologies actuelles telles que le ray tracing (simulations de lumière réalistes) et DLSS 2.0 ( Processus de lissage d’image utilisant l’intelligence artificielle).

Les derniers processeurs Intel – et bientôt aussi AMD

Le processeur est un Intel Core i5-10300H avec quatre cœurs, une horloge de base de 2,5 GHz et une horloge boost de 4,2 GHz maximum. Comme tous les processeurs Intel Core de dixième génération, il maîtrise la technologie Hyper-Threading, dans laquelle chaque cœur de processeur peut traiter plusieurs sections de programme (threads) en même temps. De plus, l’OMEN 15-ek0300ng dispose de 8 Go de RAM et d’un SSD de 512 Go. Selon le fabricant, la mémoire de travail et le stockage peuvent être étendus avec peu d’effort si nécessaire. Une variante AMD Ryzen de l’Omen 15 sera également disponible prochainement avec l’OMEN 15-en0300ng.

plein écran Grâce à de nombreuses connexions et une grande puissance, l’OMEN 15 fait également bonne figure en tant qu’ordinateur portable de travail. Image: © HP 2020

Une sortie HDMI et USB-C ainsi qu’un mini DisplayPort sont disponibles pour connecter un moniteur supplémentaire ou une carte graphique externe. Il y a aussi un lecteur de carte, trois ports USB-A et un port Ethernet. En plus de l’Internet filaire, l’Omen 15 prend également en charge le Wi-Fi 6 et le Bluetooth 5.0.

Les haut-parleurs accordés par Bang & Olufsen garantissent l’expérience sonore. Associés à la technologie d’amplification HP Audio Boost, ils devraient offrir un son étonnamment riche. L’OMEN 15 peut également gérer le format audio DTS: X 3D, qui est destiné à fournir un son 3D spatial via n’importe quel casque.

OMEN X Mindframe: le casque pour une tête fraîche

HP inclut également le bon casque pour les jeux. L’OMEN X Mindframe peut reproduire un son surround 7.1 virtuel afin que les sons des jeux puissent être localisés dans l’espace. De plus, le fabricant a prêté attention aux détails. Il y a une petite commande à l’extérieur de l’oreillette gauche pour régler le volume pendant une session de jeu. Il existe également une fonction intégrée qui permet aux joueurs de contrôler et d’ajuster le son de leur microphone pendant la lecture.

plein écran Chose sympa: le casque OMEN X Mindframe rafraîchit vos oreilles pendant que vous jouez. Image: © HP 2020

Le point fort de l’Omen X Mindframe est la technologie innovante FrostCap. Il garantit que les oreilles des joueurs sont activement refroidies pendant une session de jeu grâce à des refroidisseurs dits thermoélectriques à l’intérieur des oreillettes. Dans le même temps, la technologie dissipe la chaleur générée sur l’oreille vers l’extérieur. Les coussinets d’oreille du casque doivent également rester frais et secs pendant le jeu grâce à des fibres de tissu respirantes et régulatrices de l’humidité.

Conclusion: des jeux mobiles bon marché – et avec une tête froide

Si vous recherchez un ordinateur portable de jeu doté d’un écran moderne de 144 Hz et qui ne vous ruine toujours pas, vous devriez regarder de plus près l’OMEN 15. Et si vous voulez également profiter d’un bon son tout en jouant et garder la tête froide, l’OMEN X Mindframe peut être le casque parfait.