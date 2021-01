Comment les influenceurs de Filipinx combattent les normes de beauté occidentales aux Philippines

Quand j’étais plus jeune et que je regardais la chaîne philippine avec ma mère, j’ai toujours vu des idoles philippines à la peau très pâle avec des cheveux raides et brillants.

En tant que jeune Philippine, j’ai reçu les messages glorifiant ces caractéristiques physiques.

Et je n’étais pas la seule Philippine à recevoir ces messages. Je suis allé dans une école primaire catholique remplie d’élèves blancs et philippins, qui se moquaient toujours de mes cheveux bouclés et ondulés.

Les médias, combinés aux brimades constantes auxquelles j’ai été confronté, m’ont fait détester mes cheveux.

Un jour, je me suis regardé dans le miroir, j’ai pris une paire de ciseaux et j’ai coupé les cheveux bouclés de mon bébé. Je me suis retrouvé avec deux taches chauves devant ma tête.

Les taches chauves ont fini par rester un certain temps, et j’ai dû porter un grand bandeau tous les jours pendant un moment pour le couvrir.

Cette expérience ne se produit pas dans le vide; tant d’autres femmes de couleur en font l’expérience.

Mais pour les gens de Filipinx en particulier, on nous apprend à un très jeune âge qu’avoir des cheveux lisses et brillants, une peau pâle et un corps mince est la norme de la beauté. Plus vous êtes près d’y parvenir, plus vous êtes réputé populaire et attrayant.

Je ne savais pas que ces normes de beauté avaient en fait incité une chaîne de la population de Filipinx à utiliser des produits cosmétiques de blanchiment de la peau afin d’obtenir le «look idéal». En fait, une Philippine sur deux utilisera des blanchissants pour la peau.

Les Philippines ont une longue histoire de colonisation espagnole et américaine. En raison de cette histoire, la peau foncée n’est pas appréciée dans la communauté et la peau claire est largement recherchée.

Les Philippines ont ce qu’on appelle une hiérarchie des couleurs de peau, qui est une extension du colorisme à bien des égards qui reconnaît également la puissance montante de l’Asie de l’Est et la désirabilité des Asiatiques de l’Est. La hiérarchie des couleurs de peau va au-delà du binaire noir et blanc et prend en compte les complexités de la colonisation.

Historiquement, cette hiérarchie des couleurs de peau définissait qui est civil et qui est sauvage.

Pour cette raison, les gens de Filipinx étaient généralement considérés comme sauvages et non civilisés pour justifier la colonisation. Comme le disent les chercheurs sur les normes de beauté de Filipinx, «En ce qui concerne les Philippines, les idées sur la couleur de la peau sont influencées par le colonialisme espagnol, le colonialisme américain et le statut de classe que les Chinois ont obtenu pendant ces deux périodes. Ces histoires coloniales construisent le Philippin indigène comme sauvage et non civilisé comme une affirmation du pouvoir impérialiste sur le peuple des Philippines.

Le colonialisme a mis en place des normes de beauté et une hiérarchie des couleurs de peau et a provoqué une discrimination contre les Filipinx à la peau sombre.

Heureusement, les gens de Filipinx dénoncent les normes de beauté et les pratiques de blanchiment de la peau.

Prenons par exemple One Down, une chaîne YouTube dédiée à la représentation et à la culture philippines. Une vidéo parle des normes de beauté philippines, mettant en évidence la honte corporelle dans la culture philippine.

La création de #MagandangMorenx, qui se traduit par «belle peau brune», a permis aux internautes sur les réseaux sociaux de dénoncer le colorisme aux Philippines.

Le hashtag a été créé par Asia Jackson, une mannequin et actrice philippine afro-américaine qui a expérimenté le colorisme de première main. Elle a également une chaîne YouTube où elle parle de ses expériences.

Un autre Philippine, Erianne Salazar, a exprimé l’importance de ne pas être édité sur les photos en tant que modèle.

Elle embrasse sa couleur de peau, son corps et plus encore dans différentes campagnes et s’exprime sur les réseaux sociaux sur l’importance de s’aimer pour qui vous êtes.

Enfin, Moreno Morena – qui fait référence au nom féminin italien / portugais / espagnol dérivé de « moreno », qui signifie « brun, aux cheveux bruns » est un projet de photographie Instagram créé par Juro Ongkiko pour encourager l’appréciation de la peau plus foncée et mettre fin à la discrimination basée sur teint.

Il existe également une série d’autres vidéos YouTube dans lesquelles les Philippins dénoncent les normes de beauté, telles que: Quelles sont les normes de beauté aux Philippines? Et 100 ans de beauté: les Philippines.

De nombreuses personnes de Filipinx dénoncent les normes de beauté Filipinx et luttent contre la pratique du blanchiment de la peau.

Il est essentiel de continuer à dénoncer les normes de beauté, le colorisme et la honte corporelle au sein de la communauté afin que nous puissions accepter en tant que société que les gens de Filipinx viennent de toutes formes et tailles, et que nous en tant que communauté sommes puissants à cause de cela.

Angelique Beluso est une éducatrice sexuelle et une écrivaine qui couvre le féminisme, la culture pop et les relations.