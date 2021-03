Guide: Jeux PS5, PS4 à venir pour avril et mai 2021

Nous sommes en bonne voie pour 2021 maintenant, et certains des jeux les plus excitants de l’année commencent à apparaître. Le logiciel PlayStation 5 a été un peu silencieux, mais au cours des deux prochains mois, certains grands titres arriveront à offrir aux premiers utilisateurs quelque chose à apprécier. Tant qu’il n’y aura plus de retards (croiser les doigts!), Nous devrions avoir droit à une liste de jeux assez décente en avril et mai. Jetons un coup d’œil à ce qui va se passer au cours des prochaines semaines.

Veuillez noter que certains liens externes sur cette page sont des liens d’affiliation, ce qui signifie que si vous cliquez dessus et effectuez un achat, nous pouvons recevoir un petit pourcentage de la vente. Veuillez lire notre divulgation FTC pour plus d’informations.

La simulation de baseball annuelle de Sony est sur la bonne voie, et cette itération sera la première sur PS5. La qualité globale de ces jeux est toujours élevée, nous nous attendons donc à ce que l’entrée de cette année soit tout aussi raffinée. En termes de changements, le fielding a fait l’objet d’une refonte radicale, et les systèmes de frappe et de tangage ont également été peaufinés. Un créateur de stade est exclusif à la version PS5 du jeu, et il devrait avoir fière allure à 4K et 60 images par seconde. Battez-vous!

Returnal est le prochain jeu de Housemarque, les créateurs de classiques d’arcade modernes comme Resogun et Nex Machina. C’est un jeu de tir à la troisième personne avec des éléments ressemblant à des voyous, ce qui signifie que certains aspects changent à chaque fois que vous jouez. Une histoire sur le mystérieux personnage principal, son passé et ses tentatives désespérées d’échapper à un monde extraterrestre est entrelacée. La prochaine exclusivité PS5, cela ressemble à un gagnant.

Resident Evil Village – ou Resident Evil 8 – est presque à nos portes. Après les événements du jeu précédent, Ethan Winters et sa femme vivent en paix dans une nouvelle maison, mais bien sûr, les choses prennent une tournure sinistre. Avec la mystérieuse Lady Dimitrescu et ses filles en attente dans un énorme château, ce nouveau jeu semble être une autre expérience d’horreur de survie sérieusement tordue, et nous ne pouvons pas attendre.

Autres jeux PS5 et PS4 à venir pour avril et mai 2021

Quels jeux PS5 et PS4 envisagez-vous d’acheter dans les prochaines semaines? Dites-nous dans la section commentaires ci-dessous.