Hilary Duff accueille son troisième enfant et révèle le doux surnom de bébé

Hilary Duff est maintenant mère de trois enfants!

La star de « Younger » a annoncé l’arrivée de son troisième enfant, une fille nommée Mae James Bair.

Elle a partagé une photo de sa famille accueillant la petite Mae dans ce qui ressemble à une configuration d’accouchement à domicile. La légende disait simplement: « Mae James Bair – Nous vous aimons beauté 3-24-21. »

C’est le deuxième enfant de Duff et de son mari, Matthew Koma. Le couple a accueilli leur premier enfant, une fille nommée Banks Violet Bair, en octobre 2018.

La photo semble être le deuxième message annonçant l’heureuse nouvelle de l’arrivée de Mae cette semaine.

Duff, 33 ans, a subtilement partagé la nouvelle vendredi en publiant une photo de sa fille Banks, avec la légende énigmatique, « Je suis une grande soeur ……. marinant sur ce que je ressens à ce sujet! »

La fière maman de trois enfants a également partagé quelques clichés sur son histoire Instagram du dernier membre de sa famille. Dans l’un, elle a associé une magnifique photo de son bébé avec la légende «Mae Mae», révélant peut-être que le nouveau-né a déjà un joli surnom.

Duff a également partagé un claquement des orteils du bébé.

Les petits orteils de Mae Mae! hilaryduff / Instagram

Duff a révélé la nouvelle de sa grossesse en octobre dernier dans une jolie vidéo Instagram. « Nous grandissons !!! Surtout moi », a-t-elle écrit à côté d’une vidéo de son mari, se frottant le ventre de femme enceinte.

Koma, un musicien et compositeur de 33 ans, a partagé le même message sur son profil Instagram.

« Lol quarantaine était amusant. Bébé # 3 – 2021 », a-t-il écrit dans la légende, avec une balise de localisation appelée « Pregnantville ».

Duff a tenu les fans au courant tout au long de sa grossesse en partageant des photos de son ventre en pleine croissance et leur a même demandé de deviner le sexe de son bébé.

« Qu’est-ce que j’ai? Je n’ai pas de sentiment à ce sujet », a-t-elle écrit dans un sondage Instagram de janvier. Duff a ensuite demandé aux lecteurs de choisir «garçon» ou «fille».

En fin de compte, Duff a décidé de garder le sexe de son troisième bébé une surprise.

« Nous avons eu une révélation de genre avec Banks et c’était un souvenir tellement amusant », a-t-elle déclaré à People. « Malheureusement, pendant ces périodes, nous avons estimé que ce n’était pas vraiment approprié. La façon dont nous créons une certaine excitation au sein de la famille est d’attendre de découvrir le sexe le jour de l’anniversaire du bébé! »

Duff et Koma se sont mariés lors d’une cérémonie de mariage surprise en décembre 2019.

Duff est également mère de fils Luca, 8 ans, qu’elle partage avec son ex-mari, Mike Comrie. Elle a dit à People que son premier-né espérait que son deuxième frère serait un garçon «pour qu’il puisse partager tous ses vieux jouets».

En août dernier, avant d’annoncer sa grossesse, Duff a parlé à AUJOURD’HUI de ses habitudes de cuisson en quarantaine et de la façon dont elle suivait le rythme de deux jeunes enfants qui «ne veulent pas ralentir».

«J’étais ravie d’être davantage dans la cuisine parce que j’aime cuisiner», a-t-elle déclaré. « Mais après un mois et demi, j’en avais tellement marre de ma cuisine, je faisais du PB&J! »

Même lorsqu’elle était loin de sa grossesse, Duff avait toujours un emploi du temps chargé. Le 16 janvier, elle a partagé un aperçu de ce qu’elle avait fait, ainsi qu’une photo d’elle-même enceinte de sept mois.

«J’ai travaillé jusqu’à minuit. Woke up a emmené Banks à la gymnastique. Il a logé une empanada… et un 1/2 OK.… RETOUR au travail. Répétez», a-t-elle écrit. « Toujours accroché à une mode enceinte de 7 mois. »

Duff est devenue mère pour la première fois à 24 ans. Depuis lors, elle est restée réelle sur les réseaux sociaux en partageant des moments de maman relatables, célébrant à la fois les joies et les défis d’élever des petits. Elle a pris un moment pour se souvenir de son «ancien moi» après la naissance de Banks, mais aussi pour mettre le moment en perspective.

« Ne vous faites pas trop souvent de fantaisie ces jours-ci. J’ai donc pris un selfie pour me souvenir de mon ancien moi », a-t-elle écrit sur Instagram. « Cependant, la vraie chose à retenir est que ce petit bébé et ce pantalon craché et en sweat et ne pas quitter la maison est temporaire et sera en fait une phase qui est partie trop rapidement. »

