Pleine lune de mars 2021: attrapez la grande «  lune de ver  » (et la première «  supermoon  » de l’année) dimanche

La pleine lune de mars, appelée lune de ver, aura lieu dimanche (28 mars), à 14 h 48 HAE (18 h 17 GMT).

Deux jours plus tard, la lune atteindra le périgée, le point le plus proche de la Terre sur son orbite. Cela signifie que la lune apparaîtra légèrement plus grande que d’habitude dans le ciel nocturne et peut être qualifiée de « supermoon » (selon certaines définitions), selon la NASA. La quasi-pleine lune partagera également le ciel avec une conjonction planétaire, mais uniquement pour les observateurs du ciel de l’hémisphère sud.

La pleine lune sera dans la constellation de la Vierge et aura un diamètre angulaire (taille apparente) de 33 minutes d’arc, légèrement plus grand que la moyenne de 31 minutes d’arc de diamètre. Une minute d’arc équivaut à un soixantième de degré, donc la différence de taille pour la plupart des gens ne sera pas perceptible. (Pour référence, votre poing fermé tenu à bout de bras mesure environ 10 degrés de large.)

Une super lune?

Découvrez ce qui fait d’une grande pleine lune une véritable « supermoon » dans cette infographie de 45secondes .fr. (Crédit d’image: Karl Tate / 45secondes.fr)

La raison pour laquelle la pleine lune apparaîtra plus grande que d’habitude est que mardi (30 mars) à 2 h 13 HAE (6 h 13 GMT), la lune sera au périgée, ou la plus proche de la Terre pour cette orbite, selon la NASA. L’orbite de la lune n’est pas un cercle parfait, et au périgée, elle sera de 360 ​​309 kilomètres de la Terre, contre une moyenne de 384 400 kilomètres (240 000 miles).

Lorsque la pleine lune coïncide avec le périgée, on l’appelle parfois « supermoon » – mais dans ce cas, la pleine lune manquera le périgée d’environ 35 heures. « Supermoon » n’est pas un terme technique officiel utilisé par les astronomes, et le terme est quelque peu arbitraire. Le fait qu’une pleine lune soit considérée comme « super » dépend de la proximité de la pleine lune que l’utilisateur du mot pense que périgée devrait être.

« Les supermoons sont devenues populaires au cours des dernières décennies. Selon la façon dont vous interprétez cette définition, dans une année typique, il peut y avoir 2 à 4 super-lunes pleines d’affilée », a déclaré la NASA dans un communiqué.

Observer la lune

Les pleines lunes se produisent lorsque la lune est exactement de l’autre côté de la Terre par rapport au soleil. Nous voyons la lune éclairée par la lumière du soleil, à moins que l’orbite de la lune ne la porte à l’ombre de la Terre, ce qui entraîne une éclipse lunaire. Cette pleine lune «manquera» l’ombre de la Terre, car l’orbite de la lune est inclinée de cinq degrés par rapport au plan de l’orbite de la Terre. Cette inclinaison est la raison pour laquelle nous n’avons pas d’éclipse lunaire tous les mois. Si un astronaute se tenait sur la lune, de leur point de vue, le soleil serait directement au-dessus de leur tête – ce serait l’heure du midi lunaire.

À travers des jumelles ou un petit télescope, la pleine lune semble si brillante qu’il peut être difficile de repérer les détails de la surface, car il n’y a pas d’ombres. Des filtres lunaires sont disponibles qui peuvent faire ressortir certaines fonctionnalités, mais en attendant quelques jours après la pleine lune ou en observant quelques jours avant, les ombres font ressortir plus de détails.

Planètes, étoiles et constellations visibles

La pleine lune de ver sera dans la constellation de la Vierge. (Crédit d’image: application SkySafari)

Étant dans la constellation de la Vierge, la lune formera un triangle rugueux avec Arcturus, l’étoile la plus brillante de la constellation Boötes, le berger, et Denebola, la deuxième étoile la plus brillante du Lion, le lion. Arcturus sera au nord de la lune – à environ 21h30 heure locale dans les latitudes mi-nord, Arcturus sera à droite de la lune et Denebola au-dessus avec la lune à l’est-sud-est. À New York, le lever de la lune est à 19h19 le soir du 28 mars et le coucher de la lune le lendemain matin à 7h29.Le soleil se couche le soir du 28 mars à 19h16.

Le 30 mars, Mercure et Neptune se rapprocheront l’un de l’autre, Mercure passant à moins d’un degré et demi de Neptune. Seul Mercure est visible à l’œil nu; Neptune nécessite au moins un petit télescope. Les deux devraient correspondre à la même vue d’une paire de jumelles, selon le site Web de skywatching In-The-Sky.org.

Mais la conjonction ne sera pas visible pour les observateurs dans l’hémisphère nord, car Mercure sera beaucoup trop bas dans le ciel. Cependant, ceux de villes comme Buenos Aires ou Melbourne pourront voir Mercure à l’aube.

De Buenos Aires, Neptune et Mercure se lèvent respectivement à 5 h 38 et 5 h 39, heure locale, selon Heavens-Above.com. La paire atteindra une altitude d’environ 17 degrés au moment où le soleil se lèvera à 7 h 04, heure locale, mais Mercure, bien que brillant à une magnitude de 0,4, disparaîtra probablement avant cela. Le crépuscule civil commence à environ 6 h 39, heure locale à Buenos Aires, lorsque le soleil est à 6 degrés sous l’horizon mais que le ciel est suffisamment clair pour que tous les objets, sauf les plus brillants, disparaissent de la vue.

Parmi les autres planètes visibles, citons Mars, qui, depuis les latitudes médianes nordiques, sera visible après le coucher du soleil au sud-sud-est. Vers 20 heures, heure locale, le 28 mars, il sera à environ 50 degrés au-dessus de l’horizon, dans la constellation du Taureau, le taureau. Mars sera au-dessus de l’étoile Aldebaran, et à droite de la constellation d’Orion, le chasseur, et se couche vers 00h52 heure locale à New York.

De l’hémisphère sud, le Taureau et Orion apparaîtront « à l’envers » et Mars sera plus bas dans le ciel. Le soleil se couche un peu plus tôt le 28 mars qu’aux latitudes nord, car ce sera l’automne austral – 18h53 heure locale – donc le ciel sera plus sombre à 20 heures, mais Mars ne sera qu’à 20 degrés au-dessus de l’horizon, pour la droite d’Aldebaran.

Jupiter et Saturne, quant à eux, seront visibles juste avant l’aube. Même si la «grande conjonction» des deux géantes gazeuses s’est produite en décembre, les planètes sont encore relativement rapprochées dans le ciel; les deux se déplacent lentement à travers les constellations du zodiaque.

Jupiter, par exemple, passera environ un an dans chaque constellation, car il faut 11,8 ans pour faire le tour du soleil. Saturne prend 29,4 ans. De New York, Saturne se lève en premier, à 4 h 27, heure locale, suivie de Jupiter à 5 h le matin du 29 mars, alors que la pleine lune approche de l’horizon à l’ouest. Les deux sont dans la constellation du Capricorne, la chèvre de mer.

Jupiter et Saturne se lèvent tôt le matin après la pleine lune du ver. (Crédit d’image: application SkySafari)

Dans l’hémisphère sud, le plan de l’orbite terrestre, connu sous le nom d’écliptique, rencontrera l’horizon à un angle beaucoup plus raide que dans l’hémisphère nord dans le ciel d’avant l’aube, fin mars (c’est une fonction de la saison; la situation est inversé en septembre). Saturne et Jupiter se lèveront beaucoup plus tôt; Saturne à 2 h 28 le matin du 29 mars et Jupiter à 3 h 25, heure locale à New York. En conséquence, les deux seront beaucoup plus hauts dans le ciel à l’aube.

La pleine lune de mars partage le ciel avec des constellations hivernales lumineuses, qui se distinguent par le fait qu’elles commencent à se coucher avant minuit, laissant la place aux constellations associées à l’été. Vers minuit le 28 mars, Orion et Canis Major seront pour la plupart sous l’horizon ouest. Vega et Deneb, quant à eux, deux des stars du Triangle d’été, se lèveront à l’est.

La moitié sud du ciel aux latitudes moyennes nord est dominée par Leo, qui est encadré par Boötes à l’est (la gauche étant face au sud) et les Gémeaux à l’ouest (à droite). À partir d’un emplacement dans le ciel sombre, les observateurs peuvent tracer la constellation de l’Hydre, qui forme une ligne d’étoiles pâles qui s’étend à peu près en diagonale d’est en ouest.

Aux latitudes mi-sud, Leo se trouve dans la moitié nord du ciel. À 21 heures, alors que la pleine lune monte dans le nord-est, on peut voir Centaurus dans le sud-est, qui contient Alpha Centauri, notre voisin stellaire le plus proche. Au-dessus du Centaure se trouve la Croix du Sud, et près du zénith se trouveront Puppis, Carina et Vela, les trois constellations qui composent le navire.

Comment le « Worm Moon » tire son nom

Selon le Ontario Native Literacy Project, les peuples Ojibwe (ou Anishinaabe) l’appelaient Ziissbaakdoke Giizas, la lune de sucre, car mars est le moment où la sève d’érable commence à couler. C’était aussi le nouvel an anishinaabe.

Les Haïdas du nord-ouest du Pacifique appellent la pleine lune de mars Xitgaás Kungáay, ou «lune d’oie bruyante», selon le Tlingit Moon and Tide Teaching Resource publié par l’Université de l’Alaska à Fairbanks.

Dans l’hémisphère sud, mars est la fin de l’été et le début de l’automne, et les Maoris de Nouvelle-Zélande ont décrit le mois lunaire de mars à avril (mesuré entre les nouvelles lunes successives, avec la pleine lune à mi-chemin) comme Paengha-whāwhā, ce qui signifie « toute la paille est maintenant empilée aux frontières des plantations », selon l’Encyclopédie de Nouvelle-Zélande.

En Chine, le calendrier lunaire traditionnel appelle la lunaison de mars le deuxième mois, Xìngyuè, ou mois de l’abricot, pour la floraison des arbres éponymes.

Pour le peuple juif, la pleine lune marque le début de la fête de la Pâque, qui commémore la libération de l’esclavage et le fait d’être conduit hors d’Égypte par Moïse. La Pâque commence officiellement au coucher du soleil le 27 mars, car dans le calendrier juif, les jours sont comptés à partir du coucher du soleil.

