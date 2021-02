Game of Thrones: la première actrice de Daenerys brise le silence sur les raisons pour lesquelles elle ne voulait pas continuer à tourner

Le diffuseur américain HBO est avec la série Le Trône de Fer après les livres de George RR Martin, un succès international a réussi, qui est toujours l’une des séries les plus réussies de tous les temps.

Mais cela ne s’est pas si bien passé depuis le début: le premier épisode de la série, par exemple, a dû être complètement re-tourné à la fin – et le casting a été en partie remplacé, comme celui Daenerys Targaryen.

Avant Emilia Clarke quand Mère des dragons est devenu un favori de la foule avec les nombreux fans, était à l’origine celui à l’époque Marchand Tamzin de 21 ans destiné à Daenerys Targaryen. Mais lors du tournage du premier épisode, y compris la nuit de noces susmentionnée avec Khal Drogo (joué par Jason Momoa), tout ne s’est pas bien passé sur le plateau.

Pourquoi le premier épisode a dû être re-tourné

Dans une interview, Tamzin Merchant a parlé ouvertement de son casting et pour la première fois pourquoi elle était heureuse à la fin de ne pas avoir eu le rôle – malgré le grand succès de la série. Selon ses propres déclarations, la jeune femme de 21 ans ne se sentait tout simplement pas à l’aise dans son rôle. Elle n’aimait ni l’histoire ni son personnage de Daenery.

« Je me suis retrouvé nu et effrayé au Maroc, où je montais à cheval qui était clairement plus enthousiaste à l’idée d’être là que moi … »

L’adresse célèbre scène de nu au Maroc mit dem Pferd est l’un des nombreux faits amusants de la série et a été confirmé par l’auteur George RR Martin il y a assez longtemps. Il a expliqué que la scène de la nuit de noces était complètement différente de celle du dernier épisode avec Emilia Clarke et Jason Momoa, qui incarnaient Khal Drogo depuis le début.

Voici à quoi ressemblait l’épisode pilote à l’origine: À l’origine, Daenerys était censé séduire Khal Drogo quand ils sortaient ensemble, ce qui est plus proche du livre original que dans la scène nouvellement filmée et bien connue dans laquelle il y a un viol.

Pendant le tournage, Tamzin Merchant et Jason Momoa étaient nus et quand il s’agit de la scène de sexe, l’équipe remarque soudain que la jument de Daenery n’est pas du tout une jument, mais un étalon qui, selon Martin, a soudainement eu un «énorme dur». on ”en arrière-plan de la scène. La scène a finalement dû être arrêtée au milieu d’un éclat de rire.

Emilia Clarke était « épique et excellente »

Au final, la jeune actrice Tamzin Merchant était heureuse d’avoir quitté le projet:

«J’ai appris que je dois faire confiance à mon instinct quand une histoire ne me tient pas vraiment à cœur. Alors je ne devrais pas raconter l’histoire simplement parce que les autres me disent que je dois être excité à ce sujet. Je n’ai jamais eu de formation d’acteur, juste mon instinct. Je suis motivé par une histoire intéressante et un personnage intéressant. Pour moi, le Game of Thrones ne l’a jamais été. Je pense que ce n’est que grâce à Emilia Clarke que ce rôle est devenu si emblématique – elle semblait vraiment passionnée par l’histoire, et c’était épique et excellent. Mais je ne pouvais tout simplement pas le faire de mon cœur. «

Et tandis qu’Emilia Clarke a connu un énorme succès en tant que mère dragon et a reçu de nombreux prix, dont trois nominations aux Emmy, sa collègue actrice Tamzin Merchant s’est consacrée à de nouveaux projets. Elle s’est fait connaître par exemple dans les séries « Salem », « Supergirl » et « Carnival Row ».

Pendant ce temps, HBO travaille sur le premier Les spin-offs de Game of Thrones sur la préhistoire de Westeros: