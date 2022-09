Qui est Audrey Mestre, l’athlète qui inspire A bout de souffle, le film Netflix

Netflix

Le film Netflix À bout de souffle est basé sur la vie de l’athlète Audrey Mestre qui s’est consacrée à la plongée jusqu’à ce qu’elle connaisse un destin tragique.

© Sportalsub.netAudrey Mestre

Hors d’haleine est le film de Netflix qui suit l’histoire de Roxana, une plongeuse qui tombe amoureuse du champion de ce sport, Pascal Gaulthier, et ensemble ils développent un lien absolument lié à cette discipline où elle commence à dépasser une limite après l’autre, mais ce comportement est-il sain ? L’intrigue de ce film est basée sur la vie d’une vraie sportive.

Qui est le personnage sur lequel il était basé Hors d’haleine? Il s’agit de Audrey Mestre, né le 11 août 1974 et dès son plus jeune âge a été en contact avec les sports nautiques. Son grand-père et sa mère étaient pêcheurs sous-marins et elle a remporté sa première médaille d’or en natation à l’âge de 3 ans. Adolescente, à l’âge de 16 ans, elle a obtenu une licence de plongée récréative.

Dans les années 1990, sa famille a émigré au Mexique où elle a étudié Biologie marine et dans sa thèse de doctorat portant sur la physiologie de la plongée, il a cherché à démontrer qu’une fois immergé à de grandes profondeurs, le corps humain subit une altération particulière : les poumons se remplissent de plasma. Plus tard, elle rencontrera l’amour de sa vie, l’apnéiste cubain François Ferreras.

Une vie sportive et un destin tragique

Ensemble, ils ont déménagé à Miami où il est devenu son entraîneur d’apnée et a réussi à établir de nombreux records de plongée à des profondeurs incroyables. Cependant, le destin attendait Audrey qui tenta en octobre 2002 de battre un record de 160 m de profondeur, ce qu’elle réussit à faire en s’immergeant à 171 m, mais une panne technique l’empêcha de remonter à la surface, perdant la vie sur place.

L’année suivante François Ferreras Il a fait le même plongeon que sa défunte épouse, atteignant la profondeur qu’Audrey a atteinte pour lui laisser un bouquet de fleurs, lui rendant un hommage sincère, montrant tout l’amour qu’ils avaient dans la vie. L’acte émouvant a été enregistré devant la caméra par le célèbre réalisateur hollywoodien, James Camerongrand admirateur de l’océan et de ses mystères.

le corps de Audrey Mestre Il fut incinéré et ses cendres dispersées en haute mer par François Ferreras accompagné à ce moment d’émotion par les parents du plongeur. En 2002, l’athlète a été inclus dans le « Temple de la renommée des femmes plongeuses »le tableau d’honneur des plongeuses et, en août 2004, son mari a publié un livre racontant son histoire intitulé La plongée : une histoire d’amour et d’obsession.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂