Fortnite ajoutera le skin Black Adam pour la première de son film

A l’occasion de la prochaine première de »Adam noir », le jeu vidéo »Fortnite » s’est associé à l’acteur et star de la lutte Dwayne The Rock Johnson encore une fois pour apporter un skin Black Adam. Le jeu Epic Games a publié une photo sur son Twitter où vous pouvez voir le design du personnage à l’intérieur du jeu, avec le skin disponible à l’achat dans le magasin le 20 octobre.

De même, Johnson en a profité pour promouvoir le skin via son compte Twitter officiel accompagné d’une vidéo, disant à ses fans qu’ils attendront « l’arrivée impressionnante de l’homme en noir à Fortnite ». L’acteur a fait la promotion du film ces derniers mois, étant l’un des projets dans lesquels l’acteur a été le plus impliqué.

Johnson est entré en production sur « Black Adam » il y a quelques années, bien que le film ait connu une série de problèmes et de retards. Initialement, Warner Bros. voulait introduire Black Adam et Shazam dans le même film, ce que « The Rock » a rejeté.

« Cela a été dix ans de préparation. Je me suis beaucoup battu pour que cela se fasse jour », a déclaré l’acteur. « J’ai tout donné à ce film. Tout ce que j’ai eu était dans ce film à cause de l’opportunité que nous avions. Nous avons eu l’opportunité de présenter cinq nouveaux super-héros. Je suis un fan de super-héros ! Donnons-le aux gens. »

Ce n’est pas la première fois que Dwayne Johnson apparaît en tant que personnage dans « Fortnite ». En décembre 2021, le jeu a révélé l’acteur comme la voix et le visage de la Fondation dans une bande-annonce cinématique du chapitre 2 intitulée » The End ». La Fondation est le leader de The Seven, un groupe de super-héros du jeu qui ont joué un rôle majeur dans les cinématiques et les bandes dessinées « Fortnite ».

Le skin Black Adam sera disponible le 20 octobre, un jour avant l’ouverture du film le 21 octobre.