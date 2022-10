Intel et Google collaborent et conçoivent un nouveau type de processeurs pour les charges de travail cloud gourmandes en données

12 octobre 2022 16:21:29 IST

Intel et Google ont co-conçu un nouveau type de CPU sur mesure qu’ils appellent l’Infrastructure Processing Unit (IPU). Le nouvel IPU, nommé E2000, a été conçu pour réduire la charge sur le processeur principal d’un système et pour être utilisé pour travailler sur des charges de travail cloud gourmandes en données de manière beaucoup plus efficace et sécurisée.

Les IPU E2000 seront utilisées dans la nouvelle classe de machines virtuelles de Google qui sont déployées dans le cloud public. Les machines virtuelles utiliseront le processeur Intel Xeon Scalable de 4e génération d’Intel pour les charges de travail régulières, tandis que la tâche beaucoup plus critique de traitement des paquets à grande vitesse sera prise en charge par les nouvelles puces E2000.

Le traitement des paquets est un processus dans lequel des algorithmes sont utilisés pour aider le réseau à identifier le trafic de données à latence critique et à le prioriser par rapport aux autres paquets. La latence est le temps nécessaire pour que les données voyagent d’une source au point de terminaison.

« Une première du genre dans n’importe quel cloud public, les machines virtuelles C3 exécuteront des charges de travail sur des processeurs évolutifs Intel Xeon de 4e génération tout en libérant le traitement programmable des paquets vers les IPU en toute sécurité à des débits de ligne de 200 Gb/s », a déclaré Nirav Mehta, directeur principal de Gestion des produits, solutions d’infrastructure Google Cloud.

Les VM C3 sont désormais disponibles en aperçu privé pour Clients Google Cloud. Certains de ces clients, tels que Snap Inc, la société mère de Snapchat, ont déclaré avoir constaté une augmentation de 20 % des performances des machines virtuelles C3 par rapport à la génération actuelle de machines virtuelles C2.

« Cette collaboration entre Intel et Google permet aux clients d’accéder à une infrastructure plus sécurisée, flexible et performante », a déclaré Nick McKeown, vice-président senior, Intel Fellow et directeur général de Network and Edge Group. Mckeown a déclaré qu’Intel pouvait également vendre la puce E2000 à d’autres clients.

Mehta de Google Cloud souligne que l’infrastructure cloud devient de plus en plus complexe et que l’automatisation peut jouer un rôle clé dans la gestion efficace des plateformes cloud à grande échelle. « Les puces personnalisées comme le Titan, le TPU et l’IPU ouvrent la voie à un avenir pas si lointain où nous automatiserons plus de la moitié de toutes les décisions d’infrastructure, en configurant les systèmes de manière dynamique en réponse aux modèles d’utilisation », a-t-il ajouté.

Les puces de Google sont déjà utilisées dans les centres de données et les smartphones. Son L’unité de traitement du tenseur (TPU) est utilisé pour la recherche vocale en temps réel, la reconnaissance d’objets photo et la traduction linguistique interactive sur le cloud.

De même, les puces Titan sont également utilisées pour protéger les données sensibles et garantir que chaque machine démarre à partir d’un état de confiance.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂