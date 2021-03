Ce site gratuit transforme les vieilles photos de vos proches en vidéos

Des outils à restaurer photographies anciennes Il y en a beaucoup en ligne, mais peu font ce que DeepNostalgia peut faire, un logiciel basé surintelligence artificielle lancé ces jours-ci et mis à disposition gratuitement pour un nombre limité d’utilisations. L’arbre généalogique MyHeritage l’héberge et le propose, et vous permet de animer d’anciennes photos en noir et blanc faire bouger les visages des protagonistes pendant quelques secondes comme s’ils étaient dans une vidéo.

Le service est hébergé en ligne sur le site spécialement mis en place par l’entreprise et est utilisé tout simplement: cela suffit télécharger la photo en ligne souhaité et attendez que les algorithmes produisent leur résultat, généralement en moins d’une demi-minute. Comme son nom l’indique, derrière DeepNostalgia se cachent des techniques de deepfake: des logiciels qui utilisent un visage donné pour appliquer ses fonctionnalités aux mouvements d’un individu sous-jacent. Dans ce cas, le visage de départ est celui choisi dans votre album photo, tandis que les mouvements sont automatiquement choisis parmi un base de données des mouvements préenregistrés à la disposition du service.

Le résultat est une vidéo qui dure quelques secondes dans lequel le sujet ne bouge pas de manière frappante mais sourit, clignote et bouge son visage. C’est le maximum auquel la technique peut aspirer avec une seule photo disponible, tandis que le reste s’occupe des souvenirs: le mouvements ils ne seront pas les mêmes que ceux de la personne représentée et les secondes d’animation seront toujours trop faibles – mais l’effet est toujours garanti.

Les photos téléchargées ne sont transmises à aucune autre société externe: les algorithmes utilisés par MyHeritage sont en effet réalisés directement sur les serveurs du groupe. Le service est mis à disposition gratuitement: la seule condition est de vous inscrire sur le site avec votre nom et votre adresse email. À partir du compte nouvellement créé, il est alors possible de télécharger un maximum de 5 photos pour obtenir les photos animées correspondantes; ceux qui veulent dépasser la limite devront forcément passer à une version payante.

