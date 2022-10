Enfants de la « Maison du Dragon »: Rencontrez les enfants de Rhaenyra, Daemon et Alicent

« Qu’est-ce que les enfants sinon une faiblesse ? Une folie ? Une futilité ?

C’est une déclaration effrayante de Larys Strong, l’un des méchants émergents de « House of the Dragon » de HBO. Et malgré tout le tapage autour des dragons (bien qu’ils sommes spectaculaire), la préquelle de « Game of Thrones » est, en son cœur, une histoire épique sur la famille – et une maison divisée.

L’introduction des huit enfants de Daemon, Rhaenyra et Alicent ne fait que souligner cette division. Et avec la tension sexuelle de Rhaenyra et Daemon qui a finalement abouti à leur union – à la fois intime et officielle, alors qu’ils se sont mariés dans le septième épisode de la saison – nous pouvons nous attendre à ce que plus d’enfants viennent.

Les 10 épisodes de la première saison de l’émission couvriront 28 ans d’histoire de Westerosi, selon George RR Martin, créateur de la série fantastique sur laquelle les émissions sont basées, dans une interview diffusée sur le podcast officiel « Game of Thrones ». Cela plantera « les graines de ce qui finira par être une guerre », a-t-il déclaré, faisant référence à la Danse des Dragons, la guerre civile des Targaryen pour savoir qui s’assiéra sur le Trône de Fer.

C’est toute une génération d’intrigues – suffisamment de temps pour que les enfants naissent, grandissent ou meurent, et pour que les personnages forgent des alliances et des rivalités, tombent amoureux ou convoitent, nourrissent des griefs ou peut-être même deviennent fous, un trait de la lignée Targaryen ( voir le roi fou, le père de Daenerys Targaryen).

En effet, alors que la princesse Rhaenyra et la reine Alicent passent de confidentes d’enfance à des adversaires sparring dans le sixième épisode, qui présente un saut dans le temps 10 ans plus tard, nous voyons leur querelle commencer à empoisonner la prochaine génération. Et c’est une génération assez nombreuse d’enfants aux cheveux argentés, pour la plupart, avec une progéniture aux cheveux sensiblement (ahem) foncés.

Qui sont ces enfants ? (Excusez-nous pendant que nous essayons d’oublier la scène de la fenêtre d’Aegon – similaire au discours « Je peux faire ce que je veux » de Homelander dans la sombre émission de super-héros « The Boys ».)

Lisez la répartition ci-dessous.

(Et bien que nous ne soyons pas le roi Joffrey, nous visons à suivre les dates de diffusion de l’émission et à mettre à jour cet article à mesure que de nouvelles informations et de nouveaux personnages émergent. Mais si vous souhaitez rester totalement surpris, arrêtez-vous ici.)

Aegon II Targaryen

Ty Tennant, à droite, incarne Aegon Targaryen. HBO

Parents: Alicent Hightower, Roi Viserys I Targaryen

Dragon: Feu solaire

Acteur de cinéma: Ty Tennant

En tant que fils aîné survivant du roi Viserys Ier, Aegon est considéré par beaucoup dans la société Westerosi dominée par les hommes comme l’héritier légitime du trône de fer. Et pourtant, les showrunners ont fait un excellent travail en dépeignant le futur roi sous un jour peu flatteur – que ce soit lui comme un tout-petit aux cheveux blonds qui a l’air pointilleux dans sa parure royale ou comme un adolescent pétulant et lorgnant. S’ajoutent aux lacunes d’Aegon – mais certainement pas rares parmi les dirigeants – son habitude de boire et son penchant pour la literie au service des femmes de chambre.

Aegon, qui se révèle jusqu’à présent être un peu simplet, se réveille lentement au jeu des trônes – que cette alarme se présente sous la forme d’un coup de pied rapide d’Otto Hightower, son grand-père, ou d’un appel urgent de sa mère . « Nous devons défendre les nôtres », lui dit Alicent dans le sixième épisode. « Penses-tu que les fils de Rhaenyra seront tes jouets pour toujours ? »

Le septième épisode montre également qu’Aegon se fait rappeler son devoir d’épouser sa sœur, Helaena, conformément à la tradition Targaryen de l’épouse de sœurs. « Nous n’avons rien en commun », dit Aegon avec dédain. « C’est ta future reine », lui dit son jeune frère Aemond.

Fait amusant: Ty Tennant, l’acteur qui incarne Aegon, vient d’un peu de la royauté lui-même – la royauté « Doctor Who », c’est-à-dire. Son grand-père Peter Davison a joué le Cinquième Docteur dans les années 80. Sa mère, Georgia Tennant, a également joué dans la série. Elle a fini par épouser l’acteur qui incarnait le dixième docteur, David Tennant, qui a déclaré à Absolute Radio en 2012 qu’il avait adopté Ty, le fils aîné de sa femme.

Helaena Targaryen

Evie Allen, en tant que jeune Helaena Targaryen avec sa mère, la reine Alicent. HBO

Parents: Alicent Hightower, Roi Viserys I Targaryen

Dragon: Feu de Rêve

Acteur de cinéma: Evie Allen

La sœur Targaryen a jusqu’à présent montré un comportement placide et réfléchi. Le spectacle implique qu’Helaena a des rêves de dragon – la capacité de voir des visions du futur; c’est un trait qui se retrouve dans la lignée Targaryen. La famille était le seul grand clan de seigneurs-dragons à avoir survécu à un événement cataclysmique appelé le Doom of Valyria (d’autres ont survécu mais ont été tués peu de temps après) en déménageant à Peyredragon grâce au rêve de dragon d’un ancêtre.

Dans une scène calme du sixième épisode, Helaena prédit qu’Aemond aura son propre dragon mais qu' »il devra fermer un œil ». Cela a porté ses fruits dans le prochain épisode, quand Aemond revendique le dragon Vhagar mais perd ensuite son œil gauche dans un combat.

Cela vaut la peine d’écouter attentivement les paroles d’Helaena, car elles éclairent tranquillement. « Il a des yeux, même si je ne crois pas qu’il puisse voir », dit-elle à propos d’un mille-pattes de sa collection d’insectes. Cette déclaration peut s’appliquer à de nombreux membres de sa famille – ceux qui sont aveuglés par les loyautés familiales, la rigidité morale ou la quête du pouvoir ou de la vengeance.

« Le dernier anneau n’a pas de pattes du tout », dit-elle – encore une fois, soi-disant à propos du mille-pattes. Mais ceux qui connaissent l’intrigue savent que cela fait allusion à l’avenir.

Dans le septième épisode, elle parle par énigmes: « La main tourne le métier; bobine de vert, bobine de noir. » Cela fait référence aux verts et aux noirs, les deux factions se formant alors que la guerre se prépare. Les verts, la couleur des Hightowers, soutiennent la candidature d’Aegon pour le trône; les noirs soutiennent la revendication de Rhaenyra.

Aemond Targaryen

Leo Ashton, à droite, en tant que jeune Aemond Targaryen HBO

Parents: Alicent Hightower, Roi Viserys I Targaryen

Dragon: Vhagar

Acteur de cinéma: Léo Ashton

Le défi et l’intrépidité du jeune Aemond portent leurs fruits dans le septième épisode, lui faisant gagner le plus grand et le plus méchant des dragons : Vhagar. Comme l’a dit Laena Velaryon, l’ancienne chevaucheuse de dragons de Vhagar : « Si vous souhaitez être une cavalière, vous devez revendiquer ce droit. » Cela met en place un vol passionnant pour Aemond – si vous avez réussi à voir la scène faiblement éclairée, c’est-à-dire – nous donnant un aperçu de ce à quoi pourraient ressembler les scènes d’action de la danse des dragons. Nous entendons le thème musical de Daenerys Targaryen jouer (recouvert de notes de l’hymne « Thrones ») alors qu’Aemond prend le contrôle de Vhagar pendant son vol. (Ce que cela signifie est sujet à interprétation ; pourrait-il marquer son triomphe contre vents et marées seul ? Ou pourrait-il rappeler l’ascension époustouflante de Dany et sa chute ultime ?)

L’arrogance d’Aemond est de courte durée car il affiche son nouveau statut de dragonnier devant les enfants de Rhaenyra et de Daemon. Dans une scène digne de « Lord of the Flies », les enfants s’affrontent, ce qui fait que Lucerys coupe l’œil gauche d’Aemond (il sera plus tard connu sous le nom d’Aemond One-Eye).

C’est un échange équitable, en ce qui concerne Aemond. « J’ai peut-être perdu un œil, mais j’ai gagné un dragon », dit-il.

C’est un gros score pour les verts. Leur liste de dragons comprend désormais Sunfyre, Dreamfyre et Vhagar. Nous voyons d’après la scène de vol d’Aemond que Vhagar, le plus vieux dragon vivant à cette époque, nécessite un certain effort pour prendre son envol, mais une fois en l’air, elle est à peu près un tank avec des ailes. Les petits dragons, quant à eux, sont plus agiles – un point à noter lorsque les lignes de bataille sont tracées.

Jacaerys « Jace » Velaryon

Harvey Sadler en tant que jeune Lucerys Velaryon, à gauche, et Leo Hart, à droite, en tant que jeune Jacaerys Velaryon, se tiennent avec Emma D’Arcy, qui joue l’ancienne princesse Rhaenyra. HBO

Parents: Rhaenyra Targaryen, Laenor Velaryon (officiellement), Harwin Strong (selon la rumeur)

Dragon: Vermax

Acteur de cinéma: Léo Hart

Les chuchotements tourbillonnant à travers le royaume à propos de la filiation des fils de Rhaenyra atteignent un crescendo dans la scène de la cour du sixième épisode, lorsque Harwin Strong, alias Breakbones et commandant du City Watch, en vient aux mains avec Ser Criston Cole. C’est un secret de polichinelle que ces garçons « forts » ne sont pas les fils de Laenor Velaryon. Ils ont tous les cheveux noirs et sont « unis », comme Alicent les décrit avec dédain ; ils ne ressemblent en rien à Laenor. (Néanmoins, il faut s’interroger sur l’interprétation de la génétique par Martin. Alicent et Otto Hightower ont tous deux des traits sombres, mais Aegon II, Helaena et Aemond semblent avoir hérité des brins argentés-or de Targaryen.)

Tel père tel fils? Le secret de polichinelle du royaume éclate en un affrontement entre Harwin Strong et Ser Criston Cole. HBO

Jacaerys, le fils aîné, semble assez bien s’entendre avec Aegon au début du sixième épisode, du moins lorsqu’il s’agit de taquiner Aemond. Pourtant, nous voyons le fossé entre eux se creuser après la scène d’entraînement, alors que des doutes s’infiltrent. « Est-ce que Harwin Strong est mon père? » demande-t-il à Rhaenyra. « Suis-je un bâtard ? »

Sa réponse ? « Vous êtes un Targaryen. C’est tout ce qui compte. »

Lucerys « Luc » Velaryon

Harvey Sadler en tant que jeune Lucerys Velaryon, à gauche, et Leo Hart en tant que jeune Jacaerys Velaryon HBO

Parents: Rhaenyra Targaryen, Laenor Velaryon (officiellement), Harwin Strong (selon la rumeur)

Dragon: Arrax

Acteur de cinéma: Harvey Sadler

Le jeune Lucerys vit principalement dans l’ombre de son frère aîné jusqu’au septième épisode, où il fait preuve d’une férocité surprenante lors de la grande bagarre des enfants. Quand Aemond appelle Jace et Luke bâtards, nous voyons le jeune frère se démener pour attraper un couteau et l’utiliser pour couper brutalement l’œil gauche d’Aemond.

Étant donné la nature obsessionnelle d’Aemond, nous pouvons parier qu’il essaiera de se venger à un moment donné.

Joffrey « Joff » Velaryon

La princesse Rhaenyra et Laenor, le prince consort, emmènent leur nouveau-né voir la reine Alicent. HBO

Parents: Rhaenyra Targaryen, Laenor Velaryon (officiellement), Harwin Strong (selon la rumeur)

Dragon: À déterminer

Le troisième fils de Rhaenyra est un bébé qui vient de naître lorsque nous le rencontrons. Il a le malheur précoce de s’appeler Joffrey, d’après l’amant décédé de Laenor, Joffrey Lonmouth, qui a été brutalement battu à mort par Criston Cole à la fin du cinquième épisode.

Appelons cela un début peu propice.

Baela Targaryen

Shani Smethhurst en tant que jeune Baela Targaryen, à gauche, et Eva Ossei-Gerning en tant que jeune Rhaena Targaryen. HBO

Parents: Laena Velaryon, Démon Targaryen

Dragon: Moondancer

Acteur de cinéma: Shani Smethurst

Baela est la sœur jumelle aînée de Rhaena Targaryen. Elle est dure, ne montrant aucune peur pendant la scène de combat des enfants en frappant carrément Aemond au visage.

Elle semble également être la fille de son père, montrant une relation ludique et affectueuse avec Daemon, alors que les deux sont vus en train de lire ensemble dans une bibliothèque du manoir de Pentos, où ils séjournent dans le sixième épisode.

Daemon, bien que sauvage et parfois téméraire, semble savoir jouer au jeu des trônes. Baela bénéficiera-t-il de ces traits ?

Rhaena Targaryen

Eva Ossei-Gerning dans le rôle de la jeune Rhaena Targaryen dans « La Maison du Dragon ». HBO

Parents: Laena Velaryon, Démon Targaryen

Dragon: À déterminer

Acteur de cinéma: Eva Ossei-Gerning

Rhaena, la plus jeune des jumelles, se révèle introspective et un peu désespérée. Elle aspire à un dragon à elle; nous apprenons à travers sa conversation avec sa mère que l’œuf de dragon de Rhaena, qui a été placé dans son berceau à la naissance, n’a pas éclos. La moitié d’entre eux ne le font jamais, selon Laena Velaryon, qui l’exhorte à en réclamer un. « Il y a plus d’une façon de se lier à un dragon », dit-elle.

Nous apprenons également que Rhaena n’est pas proche de Daemon. « Père m’ignore », dit-elle dans le sixième épisode.

Comme pour toutes les relations entre parents et enfants dans l’univers « Thrones », seul le temps dira comment ces liens d’amour ou ces affronts blessants – et la zone grise entre les deux – se déroulent.

Quant à Larys, il a sa propre opinion sur la question : « L’amour est une chute. Mieux vaut se frayer un chemin dans la vie sans encombre, si vous me le demandez.