Elemental: le nouveau film Pixar montre sa première bande-annonce

Le prochain film d’animation Pixar »Élémentaire », vient de révéler sa première bande-annonce, montrant comment les éléments de l’eau, du feu, de la terre et de l’air coexistent dans la ville élémentaire, les actions d’un type élémentaire ayant un impact positif ou négatif sur un type différent.

Dans l’avant-première révélée par Disney, la dynamique des deux personnages principaux de » Elemental » est montrée: Ember, plein d’esprit et fougueux, et Wade, amusant, mignon et fluide. Les deux se rendront compte que malgré leurs différences, ils ont beaucoup de choses en commun.

Le premier regard sur « Elemental » a été révélé lors de l’exposition D23 de Disney en septembre dernier, révélant que l’histoire était inspirée de l’enfance du réalisateur. Pierre Sohn tout en vivant à New York.

« L’idée de ‘Elemental’ a commencé avec mes parents. En tant qu’immigrants coréens aux États-Unis dans les années 70, ils n’avaient pas de famille, rien. Mais ils ont réussi à créer une vie ici à New York », a expliqué Sohn. « Et tout comme eux, de nombreuses personnes ont laissé leur peuple et leur famille dans un nouveau pays, avec des espoirs et des rêves, tous mélangés dans les cultures, les langues et les quartiers. »

» Elemental » est l’un des trois prochains films d’animation que Pixar sortira dans les deux prochaines années. Le studio d’animation acclamé a également annoncé » Elio » et » Inside Out 2 », les deux films devant sortir en salles en 2024.

»Elio » suit un jeune homme qui devient accidentellement l’ambassadeur intergalactique de la planète Terre. Pendant ce temps, »Inside Out 2 » sera une suite du premier épisode qui suivra l’histoire de Joy et des autres émotions de l’adolescence de Riley. Kelsey Mann dirigera »Inside Out 2 », succédant à Peter Docter, qui a réalisé le premier film.

Pixar développe également sa première série originale pour Disney+ intitulé »Gagner ou perdre ». L’histoire suivra une équipe de softball de lycée pendant toute la semaine précédant leur match de championnat, chaque épisode se concentrant sur un personnage différent au cours de la même semaine. La série sera diffusée sur Disney+ en 2023.

» Elemental » devrait sortir en salles le 16 juin 2023.