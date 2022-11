Ce que l’on sait de « Quelqu’un ment » – Saison 3

Après l’intrigant final de la deuxième saison de « Quelqu’un ment » (« One of Us Is Lying » dans sa langue d’origine), les fans de la série Peacock et Netflix basé sur le roman homonyme de Karen M. McManu s’interrogent déjà sur un troisième épisode qui résout les mystères en suspens.

Dans les huit nouveaux épisodes du drame mystère développé par Érica Saleh, Simon Says menace les protagonistes de publier une vidéo compromettante s’ils ne se plient pas à toutes ses exigences. Bien qu’ils acceptent de suivre les ordres de l’extorqueur, ils commencent à enquêter sur qui est responsable.

Pendant ce temps, Vanessa est déterminée à démasquer les Bayview Five, qu’elle appelle le Murder Club, et Cole mène sa propre enquête et révèle que son frère Jake a passé son été en cure de désintoxication. Parce que?

Vanessa parle à TJ dans la saison 2 de « Someone Is Lying » (Photo : Netflix)

QUE SAIT-ON DE LA SAISON 3 DE « QUELQU’UN MENT » ?

Jusqu’au moment, ni paon ni Netflix ont confirmé une troisième saison de « quelqu’un ment”mais comme on le voit dans le dernier chapitre du deuxième opus, l’histoire du Bayview Five n’est pas encore terminée et il reste encore plusieurs mystères à résoudre.

Dans une interview avec TV Line, la showrunner Erica Saleh a discuté de ses projets pour un troisième volet. « À l’heure actuelle, l’espoir serait de travailler sur ce flash-forward afin que, oui, nous découvrions ce qui se passe le jour de la remise des diplômes et découvrions si ces enfants vont sortir du lycée en un seul morceau.», a-t-il assuré.

Il a également ajouté : « Je pense vraiment que nous aurions un autre nouveau mystère et introduirions plus d’éléments pervers à Bayview. Mais Fiona est Simon Says. Le mal plus profond qui se cache sous la surface de Bayview est quelque chose que je suis très heureux d’explorer dans la saison 3.″.

Le groupe restera-t-il ensemble ou se séparera-t-il à nouveau dans la saison 3 de « Someone Is Lying » ? (Photo : Netflix)

QUE SE PASSE-T-IL DANS LA SAISON 3 DE « QUELQU’UN MENT » ?

Après une tentative d’évasion, une poursuite et plusieurs blessures, Fiona est arrêtée. Vanessa donne une interview à la télévision et reste l’héroïne. Le groupe renie Maeve pour sa trahison et Cole rend visite à l’ami de son frère en prison pour obtenir des informations.

La deuxième saison de « quelqu’un ment » se termine par l’empoisonnement de Fiona et une scène de crime au bal de promo. Qui était la victime ? Pourquoi le collier de Bronwyn est-il à cet endroit ? Qui a tué Fiona ? Pourquoi Jake est-il allé en cure de désintoxication ? Que cache Cole ? Avez-vous trouvé la vidéo de Simon Says ?

Dans l’interview susmentionnée, le showrunner a assuré que «nous devrions considérer Cole comme quelqu’un sur lequel nous avons beaucoup de questions à propos de la saison 3. Je pense qu’il est clair que quel que soit le secret de Jake, Cole veut vraiment le garder secret, et nous verrons jusqu’où il est prêt à aller gardez-le caché. Nous allons donc explorer à la fois le mystère de ce qu’était le secret de Jake et ce que Cole aurait pu faire pour le dissimuler.”.

Qui a empoisonné Fiona à la fin de la saison 2 de « Someone Is Lying » ? (Photo : Netflix)

ACTEURS ET PERSONNAGES DE « QUELQU’UN MENT 3″

Annalisa Cochrane dans le rôle d’Adelaine « Addy » Prentiss

Chibuikem Uche comme Cooper Clay

Marianly Tejada dans le rôle de Bronwyn Rojas

Cooper van Grootel dans le rôle de Nathaniel « Nate » Macauley

Jessica McLeod comme Janae Matthews

Melissa Collazo comme Maeve Rojas

Jacque Drew comme détective Wheeler

Martin Bobb-Semple dans le rôle d’Evan Nieman

Karim Diane comme Kris Greene

George Ferrier comme TJ Forrester

Sarah Thompson comme Vanessa Clark

Joe Witkowski comme Cole Riordan