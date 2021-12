Ed Sheeran s’est produit à la fête de la fille de Gordon Ramsay en échange de cours de cuisine gratuits

Ed Sheeran a révélé qu’il s’était déjà produit à la fête d’anniversaire de la fille de Gordon Ramsay en échange de cours de cuisine gratuits, après avoir appris à préparer quelques plats classiques avec sa femme Cherry.

Sheeran, 30 ans, a offert à Tilly Ramsay un set de cinq chansons lors de sa fête d’anniversaire sur le thème de James Bond en novembre 2019.

Crédit : Instagram/Tilly Ramsay

Mais plutôt que de demander une liasse de billets aux Ramsay, le chanteur a proposé de faire un échange avec le chef étoilé Michelin.

Le Sun rapporte que Sheeran a parlé de l’occasion dans une émission de radio américaine, où il a expliqué : mariage ou autre.

« Ce qui s’est passé, c’est qu’il m’a envoyé un e-mail et m’a dit : « Quels seraient les frais ? »

Crédit : Alamy

« Et j’ai dit : « Vous savez quoi ? Pourquoi je n’échange pas votre compétence contre ma compétence.

« Tu viens me donner un cours de cuisine et je jouerai le 18e de ta fille. »

Sheeran a ajouté: «Il est venu et m’a appris, ainsi qu’à ma femme, à cuisiner du bœuf wellington et une tarte tatin aux pommes.

« C’était une tarte aux pommes chic et c’était vraiment sympa. »

Crédit : Alamy

« Ed Sheeran a conservé sa couronne de célébrité britannique la plus riche de 30 ans et moins, selon Heat Rich List, un guide annuel des jeunes stars les plus riches du Royaume-Uni et d’Irlande », a déclaré Bauer Media, propriétaire du magazine.

« L’auteur-compositeur-interprète, 30 ans, a augmenté sa valeur estimée au cours des 12 derniers mois à 236,5 millions de livres sterling.

« Une décennie après la sortie de son premier single solo, Ed peut désormais se vanter du single le plus diffusé de tous les temps avec ‘Shape of You’., et la tournée la plus lucrative de tous les temps (567 millions de livres sterling pour la tournée ÷). Et avec un nouvel album =, une visite du stade et un nouveau contrat TikTok, il ne montre aucun signe de ralentissement.

« Les actifs d’Ed ont un coût, cependant – son domaine dans le Suffolk coûterait 27 000 € par an juste pour nettoyer et sa facture d’impôts s’élève à 28,3 millions de livres sterling! »

Harry Styles a conservé sa position de numéro deux, tandis que Little Mix est arrivé troisième, l’ancienne star de One Direction Niall Horan quatrième et le mannequin Cara Delevingne cinquième.