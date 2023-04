C’est le nouveau FILM LE PLUS VU sur NETFLIX en ce moment qui a SURPASSÉ Chupa y Hambre

in

Netflix

Netflix a mis à jour ses classements Top 10 et un nouveau film s’est hissé au sommet des préférences des utilisateurs.

©NetflixC’est le nouveau FILM LE PLUS VU sur NETFLIX en ce moment qui A SURPASSÉ Chupa y Hambre.

Une des caractéristiques qui s’est répétée ces dernières années dans le service de streaming Netflix est que les séries télévisées ont tendance à rester plus longtemps au sommet du Top 10, ce qui n’arrive généralement pas avec les films, où les préférences des abonnés peuvent changer d’une semaine à l’autre. C’est comme ça que ça s’est passé récemment et nous avons déjà un nouveau favori partout dans le monde.

Ces derniers jours, la plateforme a été déplacée par deux titres qui sont arrivés en tête des listes principales. Le 7 avril est venu sucer, un film mexicain sur un garçon qui rencontre un chupacabra en visite chez son grand-père. Le 8 avril, il a été créé Faim, un thriller thaïlandais qui a eu un impact instantané. Cependant, tous deux viennent d’être dépassés par Sept rois doivent mourir.

Selon la mise à jour du site Patrouille Flix, Le film le plus regardé sur Netflix en ce moment dans le monde est Le dernier royaume : les sept rois doivent mourir. Ce drame historique a été réalisé par Edward Bazalgette et écrit par Martha Hillier, basé sur les romans The Saxon Stories de Bernard Cornwell. En outre, cela fonctionne comme une suite à la série télévisée emblématique qui s’est terminée l’année dernière.

« Depuis un siècle, la guerre entre les habitants de l’Angleterre et les envahisseurs danois a ravagé les îles. Désormais, une paix fragile règne dans un pays presque totalement uni. Seul Uhtred de Bebbanburg refuse de lier la Northumbrie au trône. Mais après la mort du roi Edward, le conflit entre les deux héritiers potentiels de la couronne, Aethelstan et Aelfweard, menace de saper cette stabilité. Quand Uhtred apprend qu’Aethelstan – qui était son protégé – va prendre les armes, il décide de lui venir en aide »lit son synopsis officiel.

Pour ce nouveau long métrage, les fans retrouveront un visage familier, comme Alexandre Dreymon il a repris son rôle d’Uhtred de Bebbanburg. Avec lui sont Harry Gilby, Mark Rowley, Arnas Fedaravicius, Cavan Clerkin, James Northcote, Laurie Davidson et Elaine Cassidyentre autres. Sept rois doivent mourir créé le vendredi 14 avril et en quelques jours, il est le favori de Netflix.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. ?