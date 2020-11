Dwyane Wade a «  apprécié  » Mike Tyson pour défendre sa fille trans

Dwyane Wade (à gauche) a félicité Mike Tyson pour avoir grillé un rappeur qui a contesté le fait que sa fille soit trans. (Getty)

Dwyane Wade a déclaré qu’il «appréciait» Mike Tyson qui défendait sa fille contre la tirade de commentaires transphobes du rappeur Boosie Badazz.

Lors d’un entretien avec Avenue centrale Vendredi 21 novembre, Wade a remercié le boxeur d’avoir parlé de sa fille transgenre et de Gabrielle Union, Zaya, 13 ans, le mois dernier.

Cette année, Badazz est devenue presque obsédée par Zaya et la manière aimante dont elle est élevée par ses parents. Il aurait fait des remarques inquiétantes à son sujet, à partir de février quand il a dit: «Ne coupez pas [her] F ** king d ** k off, Dwyane Wade. «

«J’en ai parlé à Mike au début de la pandémie», a déclaré l’ancien basketteur professionnel.

«Nous avons eu une conversation. J’ai apprécié du point de vue, vous savez, Mike est quelqu’un qui n’a jamais essayé d’être parfait. C’est quelqu’un qui a appris de ce voyage de la vie.

«Il est si intelligent. Il est tellement éduqué et bien informé sur la vie », a ajouté le jeune homme de 38 ans. «Pour qu’il puisse jeter cette pépite sur le monde, pour moi, c’était génial de l’entendre dire ça.

Wade a reconnu que chacun, y compris Badazz, a «son propre chemin vers l’acceptation des choses».

« Je ne suis jamais sorti et je n'ai rien dit à quiconque ayant une certaine impression sur moi ou sur quelqu'un d'autre dans ma famille et mes proches », a-t-il déclaré. «Ils ne nous connaissent pas. Ils ne connaissent pas notre cœur. Ils ne connaissent certainement pas Zaya. Donc, tout ce que je fais, c'est ce que ma maman dit: «Priez simplement pour eux». »

Le rappeur présumé de Boxer pourrait être « gay » pour avoir attaqué la fille trans de Dwyane Wade et Gabrielle Union

Lors de l’apparition de Badazz dans l’émission de Tyson, Hotboxin ‘avec Mike Tyson, l’hôte éponyme a demandé pourquoi le musicien attaque Zaya de la manière dont il est.

«Pourquoi dites-vous des choses sur les personnes qui pourraient être homosexuelles?» Tyson a demandé, ne comprenant clairement pas qu’être trans n’est pas la même chose qu’être gay.

«Pourquoi dites-vous cela à leur sujet? Pensez-vous qu’il est possible que vous soyez homosexuel et qu’en leur manquant de respect, vous ne soyez plus homosexuel?

«Je pense que vous aimerez peut-être les homosexuels.»

Badazz a répondu: « Non, je suis droit comme une flèche. »

«Si vous êtes hétéro, alors pourquoi offensez-vous les gens?» Répondit Tyson.

Badazz a déclaré: «J’ai vraiment commenté la situation de Dwyane Wade parce que j’ai été offensé parce que c’est un enfant.

«C’est pourquoi je me suis vraiment offensé, vous savez. Si c’était une mère-mère de 19 ans, 18 ans, adulte, je ne l’aurais probablement pas fait, je sais que je n’aurais rien dit.

De toute évidence, les divagations de deux hommes adultes n’ont pas vraiment d’importance étant donné que Zaya a deux parents aimants qui la soutiennent inconditionnellement.

Le couple a exprimé son soutien à leur fille trans, la louant comme «très inspirante» en septembre, lorsqu’ils ont été nommés parmi les TEMPS 100 personnes les plus influentes du magazine en 2020.

Dans une vidéo publiée à l’époque, le couple a déclaré que Zaya « a la liberté d’être exactement qui elle est, pour qui elle est née, pour être son moi le plus authentique ».

«Elle ne demande pas la permission d’exister. C’est extrêmement inspirant. »