Le fils de Pookie Loc, Quint «  gauche  », Ross est contrarié par Jeezy et dit F Gucci Mane

Pendant la période précédant sa bataille de Verzuz avec Jeezy, Gucci Mane a continué à évoquer le moment où il a tué l’artiste de Jeezy Pookie Loc.

Puis il en a parlé pendant le Verzuz, qui s’est terminé avec Gucci et Jeezy écrasant du bœuf.

Quint « Leftside » Ross, le fils de Pookie Loc, n’aimait pas ce qu’il voyait.

« Mec ce n * gga irrespectueux asf et jeezy boy je suis en colère contre toi cuz, » tapa-t-il.

Leftside avait plus de mots pour Gucci et Jeezy et compagnie.

Niggas va fumer sur Pookie Loc, Jr RT @ JROD813: Le fils de Pookie Loc a dit f *** tout le monde pic.twitter.com/wncqemAOoV – CHRISITAN DOR (@HOEYOULYING) 21 novembre 2020

« F * ck Gucci, F * ck Jeezy, ne manque jamais de respect à mon père, » menaça-t-il.

Le fils de Loc reçoit maintenant des menaces de mort.

En 2005, Gucci Mane a tiré et tué Pookie Loc lors d’une tentative de vol à domicile. Gucci et Jeezy s’étaient énervés à propos de leur collaboration «So Icy», qui s’est retrouvée sur l’album de Gucci sans royalties à Jeezy. En réponse, Jeezy avait mis une prime de 10 km sur la chaîne de Guwop. Gucci a été accusé de meurtre à la mort de Loc, mais est parti en légitime défense.