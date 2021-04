Dave Bautista explique la différence entre lui et le rock en tant qu’acteurs

Dave Bautista a expliqué la différence entre lui et son collègue lutteur devenu acteur Dwayne «The Rock» Johnson.

Apparemment, c’est à voir avec la subtilité de leur performance.

Alors que The Rock aime tout faire plus grand et plus brutal – il est l’homme le plus électrisant du divertissement sportif, après tout – Bautista préfère faire les choses un peu plus discrètement, en s’appuyant sur les nuances de sa performance pour faire passer les choses.

Les deux ont réussi – The Rock dans des franchises telles que Rapide furieux et Jumanjiet Bautista dans Marvel’s Avengers et gardiens de la Galaxie films – et la paire est mûre pour la comparaison en raison de leurs antécédents à la WWE.

Dave Bautista à la première des Avengers: Endgame. Crédit: PA

Cependant, Bautista – qui a lutté sous le pseudonyme de Batista – dit qu’il n’y a pas de comparaison à faire.

Dans une interview avec JoBlo, Bautista a été interrogé sur la question de savoir si sa silhouette musclée était un « atout » pour sa carrière.

Il a répondu: « Non, parce que j’ai essayé d’emprunter l’autre voie.

« Comme, The Rock est un exemple parfait de quelqu’un qui utilise cette force, donc je voulais aller à contre-courant et rendre tout beaucoup plus petit, très subtil. Je gagne ma vie de subtilité.

« Je veux que ce soit ma force. Je veux que ce soit ce qui nous sépare. Je ne veux pas être ce gars qui marche dans cette pièce, je n’ai jamais voulu être ce gars-là. »

Clarifiant que ce n’était pas une fouille chez Johnson, Bautista a ajouté: « Mais vous savez comment il est en tant que personnage. »

The Rock fait bien pour lui-même, pour être juste. Crédit: PA

Il a ensuite poursuivi: « [The Rock] me sens une lutte très professionnelle. Je ne veux pas être ce type. Je veux être acteur.

«Je veux jouer, je veux que les gens me jugent pour mon jeu, ma subtilité. Je veux assumer des rôles qui l’exigent.

« Je ne veux pas être un grand gars d’action qui dit juste une merde cool et tue beaucoup de gens et attrape la fille. Je ne veux pas être ce gars-là.

«Je veux être le gars qui fait pleurer les gens, qui fait réfléchir les gens, qui inspire les gens. Je veux être un acteur dramatique.

« J’adore ça. J’adore jouer. »

The Rock à la première de Jumanji. Crédit: PA

Ceci est confirmé dans certains des travaux que le couple a entrepris depuis son passage du monde du divertissement sportif.

Alors que The Rock est resté relativement proche des films d’action au cours de sa carrière, Bautista a travaillé avec le célèbre réalisateur Denis Villeneuve sur des films plus cérébraux tels que Blade Runner 2049 et le prochain Dune.