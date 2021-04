Victor Glover: astronaute de la NASA et pilote de SpaceX Crew Dragon

Victor J. Glover, Jr. est un astronaute de la NASA et un aviateur naval. Dans sa première mission de vol spatial, il a servi de pilote sur le Équipage-1 vol de SpaceX de Dragon d’équipage capsule, qui a été lancée le 15 novembre 2020. Crew-1 était la première mission opérationnelle commerciale avec équipage Station spatiale internationale et le deuxième vol de ce type après la mission de test Demo-2 de SpaceX, lancée en mai 2020.

Sur Crew-1, Glover est devenu le 15e astronaute noir dans l’espace et le premier astronaute noir à rester pendant une période prolongée sur l’ISS, où il devrait passer près de six mois en orbite dans le cadre de l’expédition 64.

Les premières années

L’astronaute Victor Glover dans un portrait de candidat astronaute pour la NASA. (Crédit d’image: NASA)

Glover est né à Pomona, en Californie, selon son Biographie de la NASA . En 1994, il est diplômé de l’Ontario High School en Ontario, en Californie, poursuivant ses études en poursuivant un diplôme d’ingénieur à la California Polytechnic State University de San Luis Obispo, dont il a obtenu son diplôme en 1999.

Gagnant ses «ailes d’or» en tant qu’officier commissionné dans la marine en 2001, Glover a piloté des avions aux États-Unis, en Italie, au Japon et au Moyen-Orient. Selon la NASA, Glover a effectué 3 000 heures de vol dans plus de 40 avions différents, ainsi que plus de 400 atterrissages sur des porte-avions. Il a également participé à 24 missions de combat.

Entre 2007 et 2010, il a obtenu trois diplômes de maîtrise de trois institutions différentes: une maîtrise ès sciences en génie des essais en vol de l’Université de l’Air à Edwards Air Force Base en Californie; une maîtrise ès sciences en génie des systèmes à la Naval Postgraduate School de Monterey, en Californie; et un Master of Military Operational Art and Science à Air University à Montgomery, Alabama.

En 2012, Glover a été sélectionné pour le Legislative Fellowship, une affectation à plein temps d’un an au bureau d’un membre de la Chambre des représentants des États-Unis ou du Sénat. Pendant son temps en tant que membre de l’Assemblée législative, Glover a été choisi pour devenir astronaute de la NASA.

Quand Victor Glover est-il devenu astronaute?

L’astronaute de la NASA Victor Glover, vu ici sur une photographie prise par l’astronaute de l’Agence japonaise d’exploration aérospatiale (JAXA) Soichi Noguchi depuis l’intérieur de la Station spatiale internationale, effectue une sortie dans l’espace avec l’astronaute de la NASA Michael Hopkins le samedi 13 mars 2021. (Crédit d’image: NASA TV)

Glover a été sélectionné en 2013 comme l’un des huit membres de la 21e classe d’astronautes de la NASA , à partir d’un bassin global de plus de 6 100 candidats. Il a terminé Formation des candidats astronautes en 2015.

Au cours du processus de candidature, Glover a parlé de composer un limerick , qu’il avait l’habitude de plaisanter sur les procédures médicales que les astronautes doivent subir pour les vols spatiaux. (Exemples de lignes: « Tout cela est vertigineux pour moi / Parce que j’ai donné tellement de sang et de pipi. »)

Le 15 novembre 2020, Glover a quitté la Terre en tant que pilote et commandant en second de Crew-1, la première mission d’astronaute entièrement opérationnelle sous contrat de SpaceX vers l’ISS. À son arrivée à la station spatiale le 17 novembre 2020, il est devenu le premier astronaute noir à rester pour une mission prolongée en orbite.

Glover est actuellement ingénieur de vol sur la Station spatiale internationale pour l’expédition 64.

Pourquoi les astronautes ne devraient-ils pas simplement «rester dans l’espace»?

L’astronaute de la NASA Victor Glover. (Crédit d’image: NASA)

Les préparatifs de Glover pour Crew-1 à l’été 2020 ont coïncidé avec une pandémie mondiale et des manifestations politiques généralisées contre l’injustice raciale. À l’époque, il a parlé sur les réseaux sociaux de le besoin de ne pas simplement « coller à l’espace », A rapporté 45secondes.fr précédemment.

« Rappelez-vous qui fait de l’espace. Les gens le sont », il écrit le 6 juin . «Alors que nous nous attaquons aux conditions météorologiques extrêmes et aux pandémies, nous comprendrons et surmonterons le racisme et le sectarisme afin de pouvoir faire de l’espace en toute sécurité et ensemble. Merci de demander.

Glover, pilote et ingénieur dans l’âme, a suivi son tweet initial en comparant la justice sociale aux équations de base de la physique.

« Force = Masse x Accélération (les personnes x le mouvement), » un tweet lu . « Travail = Force x Déplacement / (personnes x mouvement x direction et ampleur), » lire un autre .

« Si nous appliquons la force dans tous les sens, aucun travail n’est effectué, ou du moins la somme nette est de zéro. Nous n’avons pas à nous mettre d’accord sur chaque détail, mais nous devons nous mettre d’accord sur un état final », a écrit Glover plus tard dans le fil . « Beaucoup d’histoire et de données pour nous aider à clarifier où mettre notre énergie.… Alors, unissons, clarifions et travaillons! »