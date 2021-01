Android 12 vous permettra de mettre les applications en veille prolongée pour économiser de l’espace sur votre mobile

IBM Tab M10 FHD Plus (2nd Gen) ZA5T - tablette - Android 9.0 (Pie) - 64 Go - 10.3"

Ne vous contentez de l'ordinaireUn écran plus grand pour plus de plaisirUn son qui prend vraiment vieLancez un millier d'applications avec un visageParce que les enfants seront toujours des enfants Lenovo Tab M10 FHD Plus (2nd Gen) ZA5T - Tablette - Android 9.0 (Pie) - 64 Go eMMC - 10.3" TFT (1920 x 1200) -