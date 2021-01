Apocalypse des insectes: changement climatique, insecticides, espèces envahissantes, agriculture provoquant la perte d’insectes de la Terre

12 janv.2021 13:15:53 ​​IST

Le royaume des insectes, vital du monde, subit «la mort par mille coupures», ont déclaré les meilleurs experts mondiaux en matière de bogues. Le changement climatique, les insecticides, les herbicides, la pollution lumineuse, les espèces envahissantes et les changements dans l’agriculture et l’utilisation des terres font perdre à la Terre probablement un à deux pour cent de ses insectes chaque année, a déclaré l’entomologiste de l’Université du Connecticut David Wagner, auteur principal du dossier spécial. de 12 études dans les actes de lundi des Académies nationales des sciences rédigées par 56 scientifiques du monde entier.

Le problème, parfois appelé l’apocalypse des insectes, est comme un puzzle. Et les scientifiques disent qu’ils n’ont toujours pas toutes les pièces, donc ils ont du mal à saisir son énormité et sa complexité et à amener le monde à le remarquer et à faire quelque chose.

Wagner a déclaré que les scientifiques doivent déterminer si le taux de perte d’insectes est plus élevé que celui des autres espèces. «Il y a des raisons de s’inquiéter davantage», a-t-il ajouté, «car ils sont la cible d’attaques» avec les insecticides, les herbicides et la pollution lumineuse.

Le co-auteur et entomologiste de l’Université de l’Illinois May Berenbaum, lauréat de la National Medal of Science, a déclaré: «Le déclin des insectes est en quelque sorte comparable au changement climatique d’il y a 30 ans car les méthodes pour évaluer l’étendue, le taux (de perte) étaient difficiles. «

Pour aggraver les choses, dans de nombreux cas, les gens détestent les insectes, même s’ils pollinisent les aliments du monde, sont essentiels à la chaîne alimentaire et éliminent les déchets, a-t-elle déclaré.

Les insectes «sont absolument le tissu par lequel Dame Nature et l’arbre de vie sont construits», a déclaré Wagner.

Deux d’entre eux bien connus – les abeilles et les papillons monarques – illustrent le mieux les problèmes d’insectes et leur déclin, a-t-il déclaré. Les abeilles ont connu un déclin dramatique en raison des maladies, des parasites, des insecticides, des herbicides et du manque de nourriture.

Le temps plus sec dans l’ouest des États-Unis en raison du changement climatique signifie moins d’asclépiade à manger pour les papillons, a déclaré Wagner. Et les changements dans l’agriculture américaine éliminent les mauvaises herbes et les fleurs dont ils ont besoin pour le nectar.

«Nous créons un désert biologique géant à l’exception du soja et du maïs dans une région géante du Midwest», a-t-il déclaré.

Les articles scientifiques de lundi ne fournissent pas de nouvelles données, mais montrent une image globale mais incomplète d’un problème qui commence à attirer l’attention. Les scientifiques ont identifié 1 million d’espèces d’insectes, alors que probablement 4 millions d’autres restent à découvrir, a déclaré Berenbaum.

L’entomologiste de l’Université du Delaware, Doug Tallamy, qui ne faisait pas partie des études, a déclaré qu’ils soulignaient comment le monde avait «passé les 30 dernières années à dépenser des milliards de dollars pour trouver de nouvelles façons de tuer les insectes et de simples centimes à les préserver.

«La bonne nouvelle est qu’à l’exception du changement climatique, les individus peuvent faire beaucoup pour inverser le déclin des insectes», a déclaré Tallamy dans un courriel. «C’est un problème mondial avec une solution à la base.»

.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂