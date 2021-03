Consommation d’énergie: quel téléviseur consomme le plus d’électricité?

Crime, drame, comédie – le programme télévisé propose le divertissement adapté à chaque humeur. Afin d’éviter des coûts d’électricité plus élevés que ce qui est absolument nécessaire lors d’une soirée détendue à regarder la télévision, vous devez faire attention à sa technologie et à sa classe d’efficacité énergétique lors de l’achat de votre téléviseur – et désormais au nouveau label énergétique de l’UE.

Deux types de téléviseurs différents offrent actuellement des divertissements dans les salons: les téléviseurs LCD / LED conventionnels et les téléviseurs OLED. Contrairement au passé, les téléviseurs à tube et à plasma ne jouent plus un rôle aujourd’hui. Quiconque en possède encore un a une véritable gourmande en énergie dans le salon, qui ne doit pas seulement être remplacée pour des raisons de meilleure efficacité énergétique. En général, la consommation d’énergie dépend de plusieurs facteurs, tels que la résolution et le support HDR. Fondamentalement, plus la résolution est élevée et plus l’effet HDR est fort, plus le téléviseur a besoin d’énergie.

De 50 à 55 pouces: La faible consommation est d’environ 60 kilowattheures – environ 18 euros par an.

À 65 pouces: La faible consommation est d’environ 80 kilowattheures – environ 24 euros par an.

Voleurs d’énergie cachés dans les téléviseurs

Non seulement la technologie, mais aussi la taille de l’écran déterminent la consommation d’énergie pendant le fonctionnement. Les grands écrans consomment plus d’électricité que les petits. Parce que: Avec la taille de la diagonale de l’écran, la zone de l’écran augmente et l’éclairage d’arrière-plan requis augmente également. Avec une double diagonale, non seulement la taille de la surface de l’écran quadruple, mais aussi les besoins en énergie. De plus, des extras énergivores tels que le système audio multicanal Dolby Surround contribuent à une facture d’électricité nette.

Classe d’efficacité énergétique comme garantie d’économies

Presque tous les appareils électroménagers doivent se voir attribuer une classe d’efficacité énergétique en fonction de leur consommation électrique. Jusqu’en février 2021, l’échelle pour les téléviseurs allait de la classe d’efficacité énergétique A + pour les appareils très économiques à la classe d’efficacité énergétique F pour les appareils fonctionnant de manière inefficace avec des besoins énergétiques très élevés. Cependant, le 1er mars 2021, un nouveau label énergétique européen a été introduit avec une échelle uniquement de A à G.

En outre, le nouveau label énergétique de l’UE 2021 contient les informations suivantes relatives à l’énergie:

Un code QR qui mène à une base de données de produits de l’UE et fournit des informations supplémentaires sur le téléviseur.

La classe d’efficacité du téléviseur.

La consommation d’énergie en kWh pour 1 000 heures d’utilisation.

Indication séparée de la consommation d’énergie avec et sans HDR.

Diagonale d’affichage visible en centimètres et pouces et résolution en pixels.

Voici à quoi ressemble le nouveau label énergétique européen pour les téléviseurs.

En plus de l’étiquette énergétique que chaque entreprise doit utiliser pour étiqueter ses téléviseurs avant leur vente, le manuel fourni avec le produit fournit également des informations sur la consommation d’énergie du téléviseur. Ici, vous trouverez généralement deux bases de mesure différentes: la consommation de l’appareil en mode veille et la consommation de l’appareil pendant le fonctionnement.

Comparez correctement les téléviseurs

Afin de pouvoir comparer la consommation électrique de différents modèles lors de l’achat d’un téléviseur, vous devez vous assurer qu’ils ont la même taille d’écran. Comme guide pour choisir la bonne taille d’écran, la règle empirique suivante s’applique: La diagonale de l’écran multipliée par trois donne la distance d’assise optimale – c’est-à-dire la distance entre le canapé et l’endroit où vous souhaitez installer le nouveau téléviseur. D’autres critères de comparaison sont la consommation de kWh par an et la consommation d’énergie du téléviseur.

