Colin Jost bloque de manière hilarante l’apparence de Scarlett Johansson dans «  Drag Race  »

Scarlett Johansson et un invité très spécial ont rejoint Anne Hathaway en tant que certaines des célébrités récentes pour s’arrêter à l’atelier lors de la 13e saison de «RuPaul’s Drag Race».

La star de «Black Widow» est apparue virtuellement pendant l’épisode de la nuit dernière pour donner quelques conseils aux cinq candidats restants avant leur défi d’acteur, «Henny, j’ai rétréci les Drag Queens!»

Colin Jost et Scarlett Johansson de « RuPaul’s Drag Race ». Twitter

L’acteur de 36 ans s’est présenté alors que sa vidéo apparaissait à l’écran dans l’atelier, disant aux candidats qu’elle était une grande fan de la série.

«Je suis tellement triste de ne pas être dans l’atelier, mais c’est un de mes rêves de participer depuis longtemps, donc c’est vraiment excitant pour moi», a-t-elle déclaré au groupe, auquel Rosé a répondu: «Bébé, tu êtes dans la salle de travail en ce moment! »

À la fin de son segment surprise, Johansson a été rejointe par un invité spécial: son mari, Colin Jost. La star de «Saturday Night Live», 38 ans, est apparue à l’écran pour poser une question aux candidats sur le défi après que sa femme lui ait demandé si quelqu’un avait des questions supplémentaires pour elle.

« J’ai une question d’invité, » dit Jost, mettant sa tête dans le cadre pour faire une blague. « Le film … s’appellera-t-il » Size Queens? « »

Avant l’arrivée de Jost, Johansson a ouvert la parole aux questions sur le défi de la journée, répondant aux demandes des candidats sur la façon d’aborder le défi, y compris une question d’Olivia Lux sur la façon dont ils devraient lutter contre des monstres imaginaires.

« Agir, c’est faire en sorte qu’une situation irréelle se sente très réelle », a déclaré Johansson. « Donc je dirais que le plus important est que vous ayez beaucoup de conviction, que vous combattiez Thanos ou autre, un talon hérissé géant … Cela vient de croire en vous. Si vous ne croyez pas en vous-même. alors personne dans le public ne vous croira.

Elle a également confié sa sagesse à Gottmik, qui a demandé à Johansson comment se démarquer lorsque le rôle que vous jouez est petit.

«N’oubliez pas qu’il n’y a pas de petites pièces, il n’y a que de petites reines», a-t-elle plaisanté. « Vous voulez vous assurer que même si vous n’avez pas autant de temps d’écran, que vous avez créé le personnage dans votre esprit, vous avez toute une histoire pour votre personnage afin que le personnage se sente vraiment complet. »

Les candidats ont eu droit à de nombreux conseils de Johansson, qui était la célébrité parfaite pour le poste! Jost a félicité sa femme pour sa polyvalence dans une interview avec « The Gentlewoman » par e-mail le mois dernier, écrivant: « En plus d’être un grand acteur, Scarlett a une légèreté dans sa performance qui aide vraiment lorsque vous faites une émission de variétés et que vous devez basculer constamment entre les personnages. «

« Elle est drôle, ce qui fait une grande différence », a-t-il ajouté.

Johansson s’est ouverte dans cette même interview pour discuter des controverses passées tout au long de sa carrière. Ces moments incluaient son rôle dans «Ghost in the Shell» où elle était accusée de blanchiment à la chaux, son casting initial en tant que personnage transgenre dans «Rub and Tug» avant de se retirer, et ses rôles dans plusieurs films réalisés par Woody Allen.

«J’en ai fait une carrière», dit-elle. «Je vais avoir des opinions sur les choses, parce que c’est juste qui je suis. Je veux dire, tout le monde a du mal à admettre qu’il se trompe sur des choses, et que tout cela soit rendu public, cela peut être embarrassant. Pour avoir l’expérience de «Wow, j’étais vraiment hors de propos là-bas, ou je ne regardais pas la situation dans son ensemble, ou j’étais inconsidéré. Je suis aussi une personne.