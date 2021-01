Codes Polaro du projet Roblox (janvier 2021)

Notre Projet Roblox Polaro Codes a la liste la plus à jour de codes que vous pouvez échanger contre un tas de tours et de monstres de poche rares! Complétez votre Pokedex plus rapidement en utilisant ces codes!

Liste de tous les codes du projet Polaro

Nous vous tiendrons au courant avec les codes supplémentaires une fois qu’ils seront publiés. Assurez-vous de les utiliser dès que possible, car vous ne saurez jamais quand ils pourraient expirer! Tous ces codes ont été testés à la date à laquelle ce message a été publié. Si vous en trouvez un qui a expiré, veuillez nous indiquer le code exact dans les commentaires ci-dessous afin que nous puissions le supprimer!

Assurez-vous d’entrer le code exactement tel qu’il est répertorié ou il pourrait ne pas fonctionner correctement!

Codes du projet Polaro (en fonctionnement)

Voici un aperçu de tous les codes de travail dans Projet Polaro.

UPGR4D3 : Utilisez le code pour 2 Ultra Spins (9 badges de gym requis)

Badge Gym 8 requis (expire le 5 janvier):

Nouvelle mise à jour – Utiliser le code pour Delta Lucario

1KHYPE – Utiliser le code pour Shiny Dragapult

MEGAUPDATE – Utiliser le code pour Shiny Grimmsnarl

FreeLegend – Utiliser le code pour Moltres

FreeShiny – Utiliser le code pour Shiny Salamence

FreeSkin – Utiliser le code pour Solidified Bisharp

Été – Utiliser le code pour Zeraora

CoolUpd – Utiliser le code pour Rainbow Victini

OMBRE – Utiliser le code pour Shadow Lugia

Les correctifs – Utiliser le code pour Shiny Darkrai

SP00KY – Utiliser le code pour Halloween Rayquaza

R3VAMP – Utiliser le code pour Galarian Lugia

RARES – Utiliser le code pour Marshadow

F1X3S – Utiliser le code pour Shiny Kyurem

2KPLAY – Utiliser le code pour Shiny Kyogre

4NDR31 – Utiliser le code pour Shiny Groudon

1MVISITES – Utiliser le code pour Shiny Mewtwo

PR3S3NT – Utiliser le code pour Present Crustle

S4NT4 – Utiliser le code pour Santa Slaking

SN0WM4N – Utiliser le code pour Snowman Magearna

DEETERSUCKS – Utiliser le code pour Shiny Terrakion

LOVERBOY – Utiliser le code pour Shiny Virizion

L0VEYOU – Utiliser le code pour Shiny Cobalion

10KMEMBRES – Utiliser le code pour Shiny Keldeo

TR33 – Échangez le code contre 1 cadeau

M0NEY – Échangez le code contre 3 000 000 d'argent

D3LETION – Échangez le code pour 1 tour de roulette amélioré

2KPLAYS – Utiliser le code pour 1 tour Ultra Roulette

4KPLAYS – Utiliser le code pour 1 tour Ultra Roulette

5KPLAYS – Utiliser le code pour 2 Ultra Roulette Spin

WELOVEDRAMA – Utiliser le code pour 1 tour Ultra Roulette

BONNE ANNÉE – Utiliser le code pour 3 Ultra Roulette Spin

Codes du projet Polaro (expiré)

Ces codes ne fonctionnent plus pour Projet Polaro.

Il n’y a pas de codes Project Polaro expirés pour le moment.

Comment utiliser les codes Project Polaro

C’est un processus très différent pour utiliser les codes dans Projet Polaro. Vous devez battre le premier chef de gym et obtenir le badge Boulder. Ceci est le premier badge en Projet Polaro. Une fois que vous avez gagné le badge Boulder, cliquez sur Menu à gauche de l’écran. Cliquez ensuite sur Cadeau mystère. Entrez tous les codes de travail exactement tels qu’ils sont écrits dans la zone de texte.

Remarque: de nombreux codes de la liste exigent que le joueur ait obtenu un nombre spécifique de badges.

Si vous recherchez des codes pour d’autres jeux, nous en avons une tonne dans notre article sur les codes de jeu Roblox! Vous pouvez également obtenir un tas de trucs gratuits via notre page Codes promotionnels Roblox.