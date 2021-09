Fonctionnalité: 12 mises à jour du micrologiciel PS5 que nous voulons voir

Avec la dernière mise à jour du firmware 21.02-04 de la PlayStation 5, Sony a ajouté une multitude d’améliorations et de nouvelles fonctionnalités, rendant l’expérience d’utilisation du système un peu meilleure. Comme toujours, cependant, il y a de la place pour que le logiciel de la console s’améliore encore, et il y a encore quelques choses assez évidentes pour faire passer le firmware de la PS5 d’un cran.

Bien sûr, Sony est bien conscient qu’il y a encore beaucoup de potentiel pour l’avenir ; la société a une liste d' »idées intéressantes, passionnantes et fantastiques » pour les mises à jour du micrologiciel, et nous sommes ravis de découvrir ce qu’elles sont. En attendant, voici une liste des fonctionnalités de mise à jour du micrologiciel que nous aimerions beaucoup voir alors que la PS5 se termine sa deuxième année.

Dossiers

Une fonctionnalité couramment demandée pour la PS5 est le retour des dossiers pour les jeux et les applications. Introduits sur PS4 en 2016, les dossiers sont un moyen très pratique d’organiser tous vos logiciels, de ranger la chaîne d’icônes et de vous donner un accès plus facile à vos jeux. Évidemment, la PS5 vous montre vos neuf jeux et applications les plus récemment utilisés, et pour tout le reste, il y a la bibliothèque à l’extrême droite de l’écran d’accueil. Cependant, avoir la possibilité de trier nos collections numériques dans de simples dossiers serait une commodité bienvenue. Rapporte les!

Thèmes

L’écran d’accueil de la PS5 remplit votre écran d’une image clé du jeu que vous avez mis en évidence, et bien qu’il ait l’air intelligent, cela signifie que les thèmes personnalisés ne sont actuellement pas une chose sur la dernière console de Sony. À partir de la PS3, nous avons eu accès à des thèmes gratuits et premium pour fournir au front-end de notre système des arrière-plans statiques et animés, des effets sonores, de la musique et des icônes. À l’heure actuelle, les joueurs doivent se contenter du look par défaut de la PS5, mais nous ne voyons pas l’inconvénient de laisser les utilisateurs personnaliser leur expérience.

Jeux et applications épinglés

C’est une fonctionnalité que nous voulions sur PS4, mais cela ne s’est jamais produit. C’est donc avec un espoir renouvelé que nous ramenons l’idée d’épingler les jeux préférés au début de l’écran d’accueil. Semblable aux dossiers, la possibilité d’épingler ou de verrouiller des jeux et des applications spécifiques nous donnerait simplement un accès rapide à nos éléments préférés et les plus utilisés. Si vous utilisez beaucoup PS Now, par exemple, ne serait-il pas agréable de l’avoir en permanence sur votre écran d’accueil, au lieu d’avoir potentiellement à chercher dans la bibliothèque ?

Améliorations du suivi des statistiques des joueurs

La PS5 garde une trace du temps que vous passez dans chaque jeu, mais d’après notre expérience, les chiffres peuvent être un peu inexacts. Nous aimerions voir Sony régler cet aspect du logiciel système, car il est intéressant de voir combien d’heures vous avez joué à vos favoris. Plus que cela, cependant, il serait bien que Sony développe cet aspect. Les statistiques des joueurs pourraient être transformées en une fonctionnalité plus sociale; imaginez un classement de temps de jeu où vous pouvez comparer vos temps avec vos amis, ou comparer le temps qu’il vous a fallu pour obtenir certains trophées. Il y a beaucoup de potentiel d’amélioration dans ce domaine.

Plus de jeux et d’applications sur l’écran d’accueil

L’écran d’accueil de la PS5 réduit les choses au minimum, avec un petit ruban d’icônes occupant un petit pourcentage de l’immobilier sur votre écran. Bien que les belles et grandes images de chaque jeu aient l’air bien, en particulier sur une télé 4K HDR, il y a absolument de la place pour insérer quelques icônes supplémentaires dans le menu principal. Peut-être que Sony pourrait en faire une option vous permettant de choisir le nombre de jeux pouvant apparaître dans la ligne ?

Intégration Discord

C’est quelque chose que nous savons être sur les cartes. Après avoir fait un investissement minoritaire plus tôt dans l’année, Sony travaillera avec Discord pour l’intégrer aux fonctionnalités sociales de la PS5, ce qui rendra potentiellement beaucoup plus facile de faire la fête et de discuter avec des amis. Il arrive l’année prochaine, nous devrions donc être en mesure de rayer celui-ci de la liste assez rapidement.

Navigateur Web

Depuis la PS3, Sony a inclus un navigateur Web de base sur chaque console, mais la PS5 n’en dispose étrangement pas. Eh bien, il sorte de fait, vous permettant de charger des pages spécifiques liées au système et à certains jeux, mais il n’y a aucun moyen de simplement démarrer le navigateur et de surfer sur Internet comme vous le pouvez sur PS4. C’est une omission étrange, et probablement une fonctionnalité très facile à inclure à l’avenir.

Assistance VRR

Le VRR, ou taux de rafraîchissement variable, élimine essentiellement le déchirement de l’écran lorsque vous jouez à des jeux. Parfois, le taux de rafraîchissement de votre téléviseur et le jeu que vous exécutez ne s’alignent pas correctement, ce qui entraîne des artefacts et un effet d’image « déchirée ». VRR est une solution rapide pour remédier à cela, mais c’est quelque chose qui n’est pas pris en charge sur PS5. Pas encore en tout cas. Les Xbox Series X et S prennent en charge cette fonctionnalité, ce serait donc formidable si VRR pouvait se frayer un chemin vers le système de Sony à l’avenir. Apparemment, cela arrive, mais on ne sait pas quand.

Prise en charge de la résolution 1440p

La PS5 devrait, assez raisonnablement, être utilisée avec des téléviseurs, qui fonctionnent actuellement à une résolution de 1080p ou 4K. Cependant, de nombreux écrans d’ordinateur modernes optent pour une résolution intermédiaire de 1440p ; meilleure qualité d’image que la norme « full HD » inférieure, mais moins exigeante qu’une image 4K complète. Malheureusement, la PS5 ne prend pas en charge le 1440p pour le moment, et encore une fois, la concurrence le fait. Nous sommes sûrs qu’il est plus compliqué de mettre en œuvre des choses comme celle-ci et le VRR que nous ne l’imaginons, mais nous espérons que cela sera bientôt mis en œuvre.

Voir les notes de mise à jour du jeu PS5

Une fonctionnalité petite mais incroyablement utile introduite sur PS4 était la possibilité de consulter l’historique des versions d’un jeu, vous permettant de parcourir les notes de mise à jour à chaque mise à jour. Bizarrement, sur PS5, vous pouvez toujours consulter les notes de mise à jour pour les jeux PS4, mais pas les jeux PS5. La fonctionnalité est là, en d’autres termes – elle vient d’être désactivée pour les titres PS5, pour des raisons que nous ne pouvons pas comprendre. Une décision un peu étrange, celle-ci. Allez, Sony, c’est facile.

Sauvegarder les données de sauvegarde sur le stockage USB

Une autre fonction sur PS4 mais pas sur PS5 est la possibilité de copier des données de sauvegarde sur une clé USB. Sur la console précédente de Sony, vous pouvez faire des copies de vos sauvegardes de jeu sur une clé USB, ce qui vous permet non seulement de sauvegarder vos données en cas de problème, mais aussi de transférer votre sauvegarde sur une autre PS4 et de continuer votre jeu. Ce luxe manque sur PS5, et ce serait bien de le voir faire un retour.

Supprimer des fichiers de données de sauvegarde individuels

Encore une fois, c’est quelque chose qui est possible sur PS4, mais qui manque sur PS5. Si vous souhaitez réduire vos données de sauvegarde sur PS4, vous pouvez entrer et supprimer des fichiers individuellement, vous donnant un contrôle granulaire sur ce que votre système garde en mémoire. Sur PS5, cependant, votre seule option en ce qui concerne les données de sauvegarde d’un jeu est de tout supprimer. Vous ne pouvez pas approfondir et choisir les fichiers de sauvegarde à supprimer – c’est tout ou rien. Le meilleur jeu à utiliser comme exemple est Death Stranding, qui crée des dizaines de sauvegardes individuelles pendant que vous jouez, au lieu d’écraser. Avec Director’s Cut sur PS5, vous devrez conserver tous ces fichiers obsolètes et inutiles pour pouvoir utiliser celui dont vous avez réellement besoin. C’est sans doute sur Kojima Productions, mais il reste que cette fonctionnalité est manquante sur PS5.

C’est ce que nous voulons voir dans les futures mises à jour du firmware de la PS5. Et toi? Avez-vous d’autres suggestions sur la façon dont le logiciel système de la PS5 peut s’améliorer à l’avenir ? Votez dans notre sondage et partagez vos impressions dans la section commentaires ci-dessous.