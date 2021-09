Même le vent a peur, un film qui traumatise après l’avoir vu

Au cours des années 80 et 90, titres sans fin du genre horreur envahi nos maisons. Que ce soit à travers le matériel trouvé dans les magasins de vidéo ou celui qui a été diffusé sur différentes chaînes de télévision ouvertes, de nombreux films nous ont causé des cauchemars, ou ont causé longues nuits blanches craignant les monstres et les assassins masqués. L’un d’eux était Même le vent a peur.







Michael Myers sur Halloween, Freddy Krueger dans Cauchemar dans la rue de l’enfer, Jason Voorhees dans Vendredi 13 et Leatherface dans Le massacre du Texas ils nous ont appris à craindre le sang. Ces gars-là étaient l’incarnation même du mal et ils l’ont démontré avec une violence sanglante. Il était difficile de s’endormir après les avoir vus tuer brutalement tout le monde sur leur passage.

En même temps qu’ils faisaient des corps tués la raison d’engendrer la panique, Le cinéaste mexicain Carlos Enrique Taboada nous a appris à être effrayés par le bruit du vent, l’obscurité de la nuit et une voix féminine répétant « Claudia, Claudiaaaaaa ». Il n’avait pas besoin de couteaux, de scies électriques et de griffes acérées pour voler notre tranquillité d’esprit avec Même le vent a peur.

Et il l’a fait dès le début du film. Une paire de pieds ballants, la silhouette d’une femme pendue, une fenêtre ouverte par la force de l’air, les feuilles des arbres qui bougent brusquement et le cri terrifiant de Claudia (Alicia Bonet) nous ont immédiatement fait découvrir la frayeur qui nous a troublés. D’un côté, nous savions que nous allions avoir peur en essayant constamment de découvrir où ce prologue nous menait. D’autre part, il était pratiquement impossible de résister à ne pas savoir qui était la cause qui lui faisait même peur du vent.

S’appuyant sur la photographie d’Agustín Jiménez, la musique de Raúl Lavista et une histoire simple d’outre-tombe, mais bien compté avec différents éléments (un pensionnat pour demoiselles, un réalisateur cruel, une tour sombre), ainsi que les performances d’un casting extraordinaire dirigé par Marga López, Carlos Enrique Taboada a réalisé un film qui a retenu les spectateurs captifs de pure psychologie et suggestion.

S’il est vrai qu’à la fin on savait ce qui se cachait derrière cette histoire d’horreur, le public était terrifié. En fait, l’un des personnages mentionne qu’il vaut mieux oublier tout ce qui s’est passé, des mots auxquels Claudia répond que ce sera très difficile. Et il avait raison ! Le grand piège de Taboada, que ce soit son intention ou non, était de transformer le spectateur en Claudia. Personne ne s’endormit calmement après avoir vu et entendu ce qu’elle vivait.

Sorti en 1968, le film est devenu célèbre deux décennies plus tard en raison de sa diffusion à la télévision. C’est grâce à la « boîte à idiots » qui a pu atteindre des millions de foyers et de nouvelles générations pour provoquer des traumatismes chez les amateurs du genre horreur. Soit dit en passant, sa transmission continue a contribué à valoriser le cinéma mexicain, en plus de la contribution de Taboada à l’horreur avec les éléments dont il disposait. Ainsi, un secteur de cinéphiles le considérait comme culte ou basé sur son style pour raconter des légendes urbaines.

Vous ne les avez pas vus ? Tu peux le faire. N’oubliez pas que vous devez bien fermer les fenêtres de votre maison car lorsque vous le voyez, le vent risque de paniquer.

* En ce mois national, vous pouvez avoir peur avec ce film sur la plateforme Tubi.